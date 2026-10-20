La periodista María Camila Roa anunció el cierre de una etapa profesional en Caracol Televisión, donde trabajó durante diez años. La comunicadora compartió la noticia a través de una publicación en redes sociales en la que expresó su gratitud por las experiencias y las personas que hicieron parte de ese recorrido.

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(Vea también: Reconocida periodista de Noticias Caracol anunció su salida del canal: “Siempre en mi corazón”)

“Una celebración/despedida especial”, escribió Roa al presentar imágenes del encuentro con el que conmemoró su década en el canal y dio la bienvenida a lo que viene en su vida profesional.

La periodista también manifestó sentirse afortunada por lo vivido durante ese periodo. “Mi corazón desborda de gratitud. Han sido 10 años maravillosos”, expresó.

Esta es su publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Camila Roa C. (@macamilaroa)

¿Qué viene para María Camila Roa tras su salida del canal?

Por ahora, la comunicadora no ha revelado públicamente cuál será su próximo destino profesional ni ha entregado detalles sobre las razones de su salida.

Su mensaje se concentró en agradecer por la etapa que termina y en celebrar el comienzo de una nueva experiencia junto a sus seres queridos y compañeros.

Durante su trayectoria en Caracol Televisión, Roa estuvo vinculada a la cobertura de la actualidad nacional y política, y llegó a ser uno de los rostros de Noticias Caracol.

Noticias Caracol suma otra despedida en 2026

La salida de María Camila Roa se conoce después de otros anuncios de periodistas que han cerrado su ciclo en Noticias Caracol durante 2026.

En septiembre, Daniela Pachón se despidió del informativo después de casi once años. En octubre, Nicoll Buitrago también anunció su salida, tras cinco años y tres meses en el equipo.

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