La muerte de la actriz Catherine O’Hara causó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y entre los fanáticos del cine familiar. Una de las reacciones más emotivas fue la de Macaulay Culkin, quien recurrió a sus redes sociales para despedirse de quien interpretó a su madre en la icónica franquicia ‘Mi pobre angelito‘.

“Mamá. Pensé que todavía íbamos a pasar más tiempo”, escribió el actor junto a un collage de dos imágenes cargadas de simbolismo. En una de ellas se los ve juntos durante el rodaje de la primera película, estrenada en 1990; en la otra, ambos posan en la misma posición décadas después, durante la ceremonia en la que Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El vínculo entre Culkin y O’Hara trascendió la pantalla. En ‘Mi pobre angelito’ y ‘Mi pobre angelito 2′, la actriz encarnó a Kate McCallister, una madre desesperada que, por una serie de infortunios, deja a su hijo solo en casa durante la Navidad. Su interpretación combinó comedia, angustia y ternura, convirtiéndose en uno de los pilares emocionales de la historia.

La saga no solo se consolidó como uno de los mayores éxitos del cine familiar, sino que también marcó el inicio de la carrera de Macaulay Culkin como una de las estrellas infantiles más reconocidas de Hollywood.

En ese contexto, la presencia de O’Hara fue clave para dotar de humanidad y calidez a un relato que se transformó en un clásico generacional.

Décadas después del estreno de las películas, ambos volvieron a coincidir públicamente en diciembre de 2023, cuando Culkin fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En aquella ocasión, Catherine O’Hara fue la encargada de dedicarle un discurso cargado de afecto y orgullo, reafirmando el lazo que los unió desde los inicios de sus carreras.

Hoy, ese recuerdo adquiere un significado aún más profundo. La despedida de Culkin no solo honra a una compañera de trabajo, sino también a una figura fundamental en su vida artística y personal, dejando en evidencia el impacto duradero de Catherine O’Hara dentro y fuera de la pantalla.

