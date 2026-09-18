Por: Noticiero 90 minutos

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La orquesta filarmónica ha preparado una noche única con entrada libre para todos los amantes de la música y el cine. El evento, que se celebrará el sábado 19 de septiembre a partir de las 7:00 p. m., busca rendir homenaje a la tradición del Amor y la Amistad. Dirigida por Francesco Belli, la agrupación se presentará en el teatro al aire libre Los Cristales, en una jornada denominada “Entre el amor y la esperanza: Clásicos del cine italiano”. De acuerdo con la información compartida por Francesco Belli, el objetivo de este concierto es permitir que la audiencia caleña sueñe a través de la música emblemática del séptimo arte italiano. Según sus palabras, “es un programa para soñar y soñar no está prohibido”.

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La selección musical para la ocasión es un viaje a través de piezas que han trascendido la pantalla grande, convirtiéndose en referentes que evocan emociones y recuerdos universales. Se destacan bandas sonoras de películas icónicas como ‘El padrino’ y composiciones de ‘Cinema Paradiso’, ambas consideradas parte fundamental del legado cultural italiano. El repertorio reúne, principalmente, obras de los reconocidos compositores Ennio Morricone, Nino Rota y Luis Bacalov, quienes han marcado la historia del cine no solo en Italia, sino en el mundo. La ejecución de estas piezas promete transportar al público a momentos claves de la cinematografía, consolidando así el papel de la música en la experiencia audiovisual.

Este concierto es posible gracias al respaldo de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Cultura, el Ministerio de las Culturas, Proartes y la Universidad del Valle. Además, hace parte de la iniciativa “Conciertos por la Esperanza”, que se encuentra activa desde el 10 de agosto. El evento, con entrada libre, refuerza la apuesta de la ciudad por el acceso a la cultura y el fortalecimiento de la memoria colectiva a través de expresiones artísticas de alcance internacional.

¿Qué compositores italianos serán homenajeados en el concierto de la orquesta filarmónica en Cali?

La orquesta filarmónica ha programado piezas de tres grandes exponentes de la música para cine: Ennio Morricone, Nino Rota y Luis Bacalov. Todos ellos han dejado huella en la historia cinematográfica mediante bandas sonoras que han traspasado la pantalla y se han posicionado como clásicos universales.

¿Dónde y cuándo será el concierto “Entre el amor y la esperanza: Clásicos del cine italiano” en Cali?

El concierto se realizará el sábado 19 de septiembre de 2026, a partir de las 7:00 p. m., en el teatro al aire libre Los Cristales. La entrada es libre y está dirigida a aquellas personas que deseen disfrutar de música que celebró y transformó el cine italiano, bajo la dirección de Francesco Belli.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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