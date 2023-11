El vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, fue denunciado este miércoles en Nueva York por abusar de la modelo y actriz Sheila Kennedy en una habitación de hotel hace más de 30 años, en 1989.

En la demanda, a la que ha tenido acceso la revista Rolling Stone, Kennedy acusa a Rose de agredirla la noche en que se conocieron en una discoteca de Nueva York, a la que acudió para conocer a la banda de rock.

“La trató como una propiedad utilizada únicamente para su placer. Kennedy no dio su consentimiento y se sintió dominada. Sintió que no tenía escapatoria ni salida y se vio obligada a consentir. Creía que Rose la atacaría físicamente, o algo peor, si decía que no o intentaba apartarlo. Entendió que lo más seguro era tumbarse en la cama y esperar a que Rose terminara de agredirla”, argumenta la demanda.