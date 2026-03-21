La falta de personal en el sistema de salud de Alemania está abriendo una puerta clave para médicos y enfermeras colombianos que buscan mejores condiciones laborales y proyección internacional.

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El país europeo ha intensificado la búsqueda de talento extranjero para cubrir miles de vacantes en hospitales, clínicas y centros especializados, en medio de una creciente presión demográfica.

El fenómeno no es menor. De acuerdo con el Instituto Federal de Educación y Formación Profesional (BIBB), Alemania podría enfrentar un déficit de hasta 270.000 trabajadores del sector salud para el año 2035. Esta brecha se explica, en gran medida, por el envejecimiento de su población y la jubilación progresiva del personal sanitario, lo que está obligando a las autoridades a acelerar estrategias de contratación internacional.

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En ese contexto, Colombia aparece como un mercado atractivo. El país cuenta con profesionales altamente capacitados, pero enfrenta sus propios retos. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), el 62 % de las instituciones reporta menor disponibilidad de médicos y cerca de la mitad evidencia escasez de enfermeras, una situación impulsada por factores como bajos salarios, migración y desgaste laboral.

“Estamos frente a una oportunidad histórica para el talento médico colombiano. Alemania no solo necesita profesionales, sino perfiles altamente capacitados que puedan integrarse de manera estructurada a su sistema de salud”, explicó Julio Órbenes, directivo de una firma especializada en reclutamiento internacional. Además, destacó que actualmente hay cerca de 115.000 médicos extranjeros ejerciendo en ese país, lo que evidencia la apertura del mercado.

Desde el punto de vista económico, este fenómeno también refleja una reconfiguración global del capital humano en salud. Mientras países como Colombia enfrentan dificultades para retener talento, economías desarrolladas ofrecen mejores condiciones contractuales, estabilidad laboral y salarios más competitivos, lo que incentiva la migración de profesionales.

No obstante, el proceso para trabajar en Alemania exige cumplir varios requisitos. Entre ellos, la homologación del título profesional, certificación del idioma alemán —incluyendo terminología médica—, obtención de la licencia estatal y la gestión de la visa de trabajo.

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Aunque se trata de un proceso técnico y regulado, expertos aseguran que cada vez existen más mecanismos de acompañamiento para facilitar la transición. Con una demanda en aumento y condiciones laborales más atractivas, Alemania se posiciona como uno de los destinos más llamativos para el talento médico colombiano en los próximos años.

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