Un procedimiento médico en un consultorio de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, terminó con la captura de un profesional de la salud luego de que se confirmara que implantó anticonceptivos vencidos a dos niñas menores de edad, de 14 y 15 años, informaron autoridades y medios locales.

El caso salió a la luz tras la denuncia de la madre de las adolescentes ante el programa ‘Ojo de la noche’, luego de notar irregularidades en el lugar y en los insumos utilizados durante el procedimiento médico.

Los hechos ocurrieron en un centro médico situado cerca de la avenida Caracas con calle 32, hasta donde la familia acudió para solicitar implantes anticonceptivos subdérmicos para las dos jóvenes. Luego de la intervención, la madre pidió verificar el empaque y las fechas de vencimiento de los dispositivos, algo que el médico supuestamente rechazó inicialmente.

Al revisar uno de los empaques, la mujer detectó que el implante estaba vencido desde entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020, es decir, tenía más de cinco años fuera de fecha, lo cual fue confirmado por profesionales externos a la familia.

Tras esta comprobación y consultas con expertos, la madre acudió a Profamilia, que ratificó que los implantes no podían ser utilizados y debían retirarse de inmediato.

Una vez alertada la Policía Nacional, las autoridades llegaron al consultorio y verificaron que los productos utilizados estaban vencidos. El médico fue capturado por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía también señaló que el procedimiento de implantación se adelantó a dos menores, lo que agrava la situación por implicar a niñas de 14 y 15 años.

Según la información disponible, una de las adolescentes sufrió lesiones más severas en uno de sus brazos, presuntamente causadas durante el retiro rápido de uno de los implantes por parte del médico, después de que la madre lo confrontara.

La familia regresó al municipio de Vergara, Cundinamarca, tras interponer la denuncia formal, y la menor afectada está en proceso de valoración médica para determinar el alcance de los posibles daños causados por el procedimiento.

El médico permanece bajo custodia mientras continúa la investigación judicial para establecer responsabilidades penales en el caso. Las autoridades también buscan determinar si existe alguna otra víctima relacionada con procedimientos similares realizados en el mismo consultorio, según lo reportado.

Este caso reaviva la importancia de garantizar que los servicios de salud, especialmente los relacionados con la planificación familiar y anticoncepción, cumplan con todas las normas sanitarias y de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

