Con las novedades que hay en Bogotá para los ciudadanos, la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá dio un paso clave en el sistema sanitario local con la implementación de las Casas Más Bienestar.

Estas se establecen como una alternativa innovadora de atención, donde los pacientes en recuperación son los protagonistas y que abren una alternativa para ofrecer una calidad para quienes lo requieren de cara al futuro.

Estas casas emergen como alojamientos transitorios, que actúan como un puente entre la hospitalización convencional y la tranquilidad del hogar. La propuesta consiste en un servicio de atención humanizado, donde los equipos interdisciplinarios brindan cuidado constante y apoyo emocional.

¿Cómo son las Casa Más Bienestar de Bogotá?

Las Casas Más Bienestar, incluyen en su operación instalaciones adecuadas, con camas equipadas y espacios confortables, similares a la atmosfera de un hogar.

“Esta estrategia también nos permite descongestionar los hospitales y usar mejor los recursos del sistema, sin perder de vista lo más importante: las personas”, aseguró el secretario Distrital de Salud (SDS), Gerson Bermont.

De hecho, el funcionario, replicado por Bogotá.gov, se refirió al tema a propósito de la puesta en marcha de la segunda Casa Más Bienestar en salud, que para este caso quedó ubicada en Fontibón. Tiene 32 camas, de las cuales 18 cuentan con puntos de oxígeno, y es operada por la Subred Sur Occidente.

“Esta es la segunda de cuatro casas que pondremos inicialmente en funcionamiento en Bogotá, con el objetivo de brindar una atención más humana, cercana y organizada para quienes más lo necesitan”, expresó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud (SDS).

El funcionamiento de estas casas está pensado para la seguridad y el bienestar de los pacientes, pero también para mantener el vínculo con sus familias, por lo que tienen una lógistica muy organizada para evitarse cualquier clase de complicaciones.

Para este lugar llamado Casa Más Bienestar Boston, se permiten visitas en horarios establecidos de lunes a domingo, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con control de aforo y cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad.

Estos espacios, además de garantizar una atención continua, contribuyen a disminuir la congestión en los hospitales de la ciudad, priorizando el vínculo familiar, el cuidado personalizado y la recuperación física y emocional del paciente.

Las Casas Más Bienestar funcionan como un punto intermedio entre el hospital y el hogar, ofreciendo cuidado, seguimiento en salud y acompañamiento continuo, al tiempo que contribuyen a la descongestión de los servicios hospitalarios y a un uso más eficiente de las camas de la red pública.

¿A qué personas atienden las Casas Más Bienestar en Bogotá?

Los perfiles de los pacientes que ingresan a las Casas Más Bienestar son aquellos que se encuentran clínicamente estables, es decir, no requieren de hospitalización convencional, pero sí de una vigilancia profesional y un espacio adecuado para su recuperación.

Es por esto que este nuevo modelo resulta vital para aquellas personas que no cuenten con las condiciones óptimas en su hogar, como los adultos mayores o aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

La intención es beneficiar a la mayor cantidad posible de ciudadanos y así fortalecer el sistema de salud pública. Este proceso es riguroso y se hace a través de una valoración médica bajo parámetros sanitarios locales.

Detrás de cada Casa Más Bienestar, está la participación del programa “Huellas de Amor” para darles un espacio incluso a las mascotas de los pacientes.

Cada espacio de Casa Más Bienestar se convierte en un ejemplo a seguir para el restablecimiento de la salud de los bogotanos, ofreciendo un servicio cálido, humanizado y eficiente que busca ofrecer el bienestar de cada uno de sus pacientes.

