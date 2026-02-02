El clip muestra a De la Espriella frente a cámara, con declaraciones que no corresponden a lo que realmente dijo durante la entrevista original. La grabación fue editada, alterando su voz y el sentido de sus palabras para hacerlas parecer una confesión directa. El video fue publicado por una cuenta de TikTok.

El chequeo fue realizado inicialmente por Colombiacheck, que concluyó que el material fue modificado con herramientas de inteligencia artificial y no refleja el contenido real de la entrevista.

En Pulzo decidimos investigar y verificamos el video usando ‘Checkéame Esta’, nuestra herramienta gratuita de verificación con inteligencia artificial, pensada para que cualquier persona pueda analizar audios y videos virales.

El resultado fue claro: el fragmento presenta señales de manipulación con IA.

Al revisar el material original, Pulzo encontró la entrevista completa publicada en YouTube por la emisora Radio Uno Colombia. A diferencia del video viral, en ese espacio Abelardo de la Espriella no confiesa ser ateo ni habla de oportunismo político. Por el contrario, explica por qué se acercó a la fe y cómo fue su proceso de conversión.

El abogado relata que durante muchos años no creyó en Dios porque necesitaba explicaciones racionales para todo. Sin embargo, cuenta que una experiencia personal marcó un cambio profundo en su vida. A partir del minuto 7:38 de la entrevista original, De la Espriella dice:

“Yo durante mucho tiempo no creí en Dios porque no aceptaba nada que no pudiese explicar la razón. Y al final del día, no son los tiempos de uno, sino los tiempos de Dios. (…) Hace cinco años muere un miembro muy querido de mi familia, Beatriz, la hermana menor de mi madre, y sentí un dolor que nunca había experimentado antes…”.

Este fragmento deja en evidencia que el mensaje difundido en redes fue alterado con inteligencia artificial, cambiando completamente el sentido de sus palabras y presentándolas como una confesión que nunca ocurrió.

Hoy, la inteligencia artificial permite modificar entrevistas reales y convertirlas en piezas falsas que se mueven con velocidad en redes sociales. En escenarios políticos, este tipo de montajes puede distorsionar debates, generar indignación y confundir a la audiencia antes de que aparezca la verificación.

¿Cómo evitar caer en videos manipulados con IA?

Antes de compartir un clip polémico:

Verifique de dónde sale la entrevista original.



Desconfíe de fragmentos cortos sin contexto.



Use herramientas de chequeo con IA.

‘Checkéame Esta’ de Pulzo, está disponible de forma gratuita para que cualquier persona pueda comprobar si un contenido fue alterado con inteligencia artificial ya sea con un video, imagen o audio.

¿Qué es ‘Checkéame Esta’?

Checkéame Esta es una herramienta digital gratuita de Pulzo, desarrollada en alianza con Lumo Media Lab, que permite a cualquier persona verificar si un video, una imagen o un audio ha sido generado o manipulado con inteligencia artificial. Su verificador analiza el contenido y alerta sobre posibles alteraciones que pueden pasar desapercibidas a simple vista.

Además del chequeo técnico, la plataforma ofrece contenidos educativos que enseñan a identificar señales comunes de desinformación y un juego interactivo pensado para fortalecer habilidades de verificación. La iniciativa busca fomentar un consumo más crítico de información y frenar la propagación de contenidos engañosos en entornos digitales.

