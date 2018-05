La forma en que le respondió Vargas Lleras a Yolanda Ruiz cuando le preguntaba sobre aspectos de su vida, como “¿usted es de los hombres que lloran? ¿Recuerda la última vez que lloró? ¿Su momento más feliz cuál fue?”, tuvo eco más que cualquier otro asunto de la entrevista. Y si bien los interrogantes tenían como fin conocer un poco de la personalidad del político, terminó revelando más, corroborando tal vez el “mal temperamento” del que se ha hecho fama el candidato (recuérdese el famoso coscorrón).

El asunto es que tanto eco tuvo su reacción al decir “esas preguntas tan chimbas”, que Vargas Lleras publicó en Twitter un video refiriéndose al hecho. Dice que estima mucho a Yolanda Ruiz, y pasa a enumerar lo que él cree que millones de colombianos quieren saber a 6 días de las elecciones, como sus propuestas sobre economía, empleo, relación con Nicaragua, Venezuela, inseguridad y, por supuesto, las casitas gratis.

“No si lloramos o no lloramos, no si tenemos buen temperamento o mal temperamento, no si estamos enamorados o no enamorados, poco relevantes son esas preguntas”, dijo Vargas.

El video, que no se trató de una disculpa formal pero tal vez sí una manera de apaciguar reacciones, terminó como cualquier otro video de campaña, alabando su preparación y experiencia para ser presidente, y dijo que “sobre esos asuntos hubiera preferido que se enfocara la entrevista” que tuvo lugar en RCN Radio.

Aunque Yolanda Ruiz no se sintió atacada y le explicó el porqué de esas preguntas, diversas reacciones sí mencionaron que las entrevistas, así como el periodismo, no es como a él le gustaría que fuera. La politóloga Sandra Borda afirma que Vargas Lleras “es incapaz de reaccionar con algo de decencia a una situación en la que se siente incómodo (…) no se resiste a los contradictores ni tolera que lo cuestionen”.

Lamento que algunas personas le hayan dado una interpretación negativa a mi respuesta esta mañana en la entrevista de @rcnradio. Quedan 6 días de campaña y busco enfocarme en los temas prioritarios para el país. pic.twitter.com/aapmp6IRYi — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) May 21, 2018

El mes pasado la periodista Diana Calderón, en el programa Hora 20 de Caracol Radio, le hizo esta pregunta al finalizar la entrevista:

“¿Las preguntas que no le gustan son para usted consideradas como un ataque, o son para usted el legítimo derecho del periodista a preguntar?”.

El candidato respondió con el libreto en la mano diciendo que es patrocinador de la libertad de prensa y de los valores democráticos.