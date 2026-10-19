En medio de la medidas en la economía colombiana, una de las compañías más reconocidas en el país anunció un movimiento en los diferentes puntos que tiene en el territorio nacional

Sigue a PULZO en Discover

Winner Group impulsa un ambicioso plan de modernización en Colombia, transformando sus tradicionales casinos en complejos de entretenimiento integral.

La empresa combina áreas de apuestas con gastronomía de alto nivel, coctelería de autor, música en vivo y socialización en puntos estratégicos.

Durante 2026, la compañía ha ejecutado y adelanta siete proyectos de ampliación, remodelación y expansión en diferentes unidades de negocio del país.

Lee También

Entre las intervenciones ya culminadas se encuentran la ampliación de Casino Río Cañaveral en Bucaramanga y la remodelación de Casino Rock & Jazz.

Asimismo, la firma completó los trabajos en Casino Broadway Andino y celebró el lanzamiento formal de Casino Río Serrezuela en Cartagena.

Actualmente, el plan continúa con la ampliación del Casino Broadway Neiva, que pasará a llamarse Casino Río Neiva de forma oficial.

Igualmente, los equipos técnicos avanzan en la remodelación y ampliación del Casino Broadway Ibagué para diversificar sus servicios comerciales.

De forma paralela, la compañía ejecuta la remodelación integral de Casino Broadway Gran Estación, ubicado en un sector estratégico de Bogotá.

Bogotá representa uno de los principales focos de este proceso, con intervenciones en establecimientos ubicados en corredores estratégicos de la ciudad.

Las sedes de Andino, Zona T y Gran Estación adaptan sus instalaciones para atender a ejecutivos, empresarios, jóvenes adultos y adultos mayores.

En el sector de Andino, la oferta apunta a clientes que valoran el diseño vanguardista, la exclusividad y la coctelería de autor.

Por su parte, la sede Gran Estación conecta con trabajadores corporativos que buscan distensión laboral durante la semana y los fines de semana.

La renovación de Rock & Jazz fortalece una propuesta vinculada con la música en vivo, el ambiente de club y la socialización.

Esta evolución responde a una visión en la que los casinos buscan ofrecer experiencias que trasciendan el juego tradicional en Colombia.

“Estamos evolucionando nuestros espacios para responder a la manera en que hoy las personas viven el entretenimiento”, explicaron los voceros oficiales.

“Cada una de nuestras sedes tiene características y públicos diferentes, por eso buscamos desarrollar experiencias que integren el juego con otros elementos”, agregaron.

Del proceso de expansión también se ha consolidado el nuevo casino en el centro comercial Serrezuela, en la histórica ciudad de Cartagena.

Ese moderno establecimiento ha logrado convertirse en referente de diversión, sumando valor a la vibrante oferta turística de la capital bolivarense.

Con todos estos procesos, la compañía continúa fortaleciendo su presencia en Colombia y consolidando una oferta que combina sus distintas marcas comerciales.

Los establecimientos de Casino Río, Casino Broadway y Casino Rock & Jazz lideran la transformación de la industria del ocio nacional.

Estas inversiones garantizan espacios más amplios, seguros y modernos, respondiendo a las nuevas exigencias de los consumidores locales e internacionales.

¿Quién es el dueño de Winner Group en Colombia?

La propiedad de Winner Group, el operador de casinos más destacado de Colombia, pertenece al conglomerado internacional de origen canadiense Cirsa.

Cirsa es una multinacional de juego y entretenimiento que adquirió la totalidad de las operaciones de Winner Group en el territorio nacional.

A su vez, el gigante global de inversiones de capital privado Blackstone Group posee el control accionario mayoritario de la corporación Cirsa.

Mediante esta estructura corporativa, la multinacional gestiona decenas de establecimientos de entretenimiento bajo marcas como Casino Río, Casino Broadway y Rock & Jazz.

La adquisición consolidó la presencia de la firma internacional en el mercado colombiano, impulsando la modernización y expansión constante de sus salas.

Winner Group opera bajo la estricta regulación de Coljuegos, la entidad estatal encargada de fiscalizar los juegos de suerte y azar en el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.