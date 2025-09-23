En entrevista con ‘Líderes Hechos a Pulzo’, la experta en temas de liderazgo y en reputación se refirió a cómo han cambiado diferentes conceptos en las organizaciones, a los desafíos que tienen hoy quienes lideran y quienes, en algún momento, aspiran a lograr una posición alta en las organizaciones.

En primera medida reconoce que en estos tiempos no se requiere solamente un liderazgo físico sino también digital, lo primero que se debe tener es autenticidad. “Cada vez más las audiencias y las personas no solo conectan, sino que confían mucho más en quien es auténtico, que es de verdad. No más filtros, estamos llenos de filtros”, dice María José Quiceno, que lleva varios años trabajando temas de liderazgo organizacional.

En segundo lugar, enfatiza en que los buenos líderes tienen que basarse en la transparencia porque en este momento las redes sociales son como una gran pecera de cristal y las actuaciones de ellos terminan siendo como una especie de titulares de periódicos. “Se requiere de una transparencia radical”, dice.

Lo tercero, agrega la experta, todos los líderes deben tener una voz y el reto es preguntarse cuál es esa voz.

¿Qué cosas no debe tener un líder en las organizaciones?

La actual VP de Reputación y Comunicaciones de Bancolombia se refirió también a las características que no debería tener un líder en el mundo actual porque podría volverse en alto tóxico para las organizaciones.

“Estamos llenos de ego, pero algunos saben modular mejor el ego que los demás. En la medida en que eres más auténtico, te trabajas un poquito frente al ego. Lo segundo, hay que protegerse de los ladrones de la voz, uno de esos grandes ladrones es la insuficiencia; los colombianos tenemos un chip de insuficiencia y no nos tiramos al agua”, enfatizó María José Quiceno, en entrevista con Pulzo.

También insiste en que los líderes deben tener una conexión con el otro y desarrollar una capacidad de conectarse genuinamente con los demás.

“Vemos muchos líderes que crean una distancia, tú llegas y son distantes y esa distancia viene desde el miedo: se están protegiendo de algo. Y en la medida en que te abres a entregar y recibir, haces un liderazgo distinto”, agregó.

Libro ‘La voz del líder’, de María José Quiceno

En ‘Líderes Hechos a Pulzo’, María José aprovechó para presentarles a sus seguidores su nuevo libro ‘La vos del líder’, que surge de una investigación.

“Me puse a pensar qué le podría regalar a los colombianos, especialmente a los más jóvenes, y eso se convirtió en este libro: es un método sencillo que busca que puedan identificar cuál es su voz y utilizarla al servicio del liderazgo”, explica la experta.

Exalta que este texto surge de más de 20 años de estudio y de combinar neurociencia y comunicación, pero lo más importante es que es muy fácil de leer.

“Tener una voz no es difícil, pero sí la tienes que trabajar. Aquí viene una parte del secreto de cómo trabajar la voz del líder”, concluyó.

