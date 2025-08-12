El Grupo Gilinski compró la heladería Mimo’s, a través del Grupo Nutresa S.A., un movimiento con el que el conglomerado empresarial quiere volverse el rey de los helados, compitiéndole a grandes (y queridas) marcas, como Crepes & Waffles y Popsy.

Este negocio también implicaría un cambio en otras dos compañías de los Gilinski: los restaurantes El Corral y Leños & Carbón, de acuerdo con El Tiempo. La idea, dijo una fuente a ese diario, es que en las sucursales de esos restaurantes se implementen puntos de venta de helados Mimo’s. Así, la heladería pasaría de tener 235 tiendas a 600 y triplicaría sus ventas en un año.

Asimismo, indicó el diario nacional, en puntos de venta de otras marcas de Nutresa también se ofrecerían helados Mimo’s y hasta en tiendas de barrios podrían estar estos productos.

La estrategia también contempla que en las tiendas de esos helados se empiecen a ofrecer otros productos del grupo Nutresa, que incluyen café, chocolates y más.

¿Dónde nació la heladería Mimo’s?

La historia de Mimo’s comenzó en octubre de 1971 en la ciudad de Medellín, como un proyecto familiar liderado por los hermanos Iván y Jairo Saldarriaga. Su primer local, conocido popularmente como el “Mimo’s de la 70”, abrió sus puertas en la esquina de la calle 43 con la carrera 70, entre el tradicional barrio Laureles y el sector San Joaquín.

Allí, los fundadores introdujeron un producto innovador: helado suave (blando) bañado en cobertura de chocolate, una textura casi mousse que marcó un nuevo referente en los postres antioqueños.

Este estilo de helado, hasta entonces desconocido en la región, se convirtió rápidamente en el sello distintivo de la marca. A partir de esta propuesta, Mimo’s logró escalar mediante un modelo de franquicias en los años 90, que les permitió expandirse nacional e internacionalmente.

