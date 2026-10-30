Por: CENET

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El Gobierno incluyó la reducción y reorganización del gasto público como eje del proyecto de Ley de Ajuste Fiscal, con el objetivo de corregir los desequilibrios de las finanzas estatales y mitigar el crecimiento de la deuda. Según el Ministerio de Hacienda, esta propuesta está enfocada particularmente en los gastos de funcionamiento de la administración pública y en una revisión exhaustiva de los mecanismos presupuestales que, a juicio de la entidad, han llevado a una dispersión de los recursos estatales.

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De acuerdo con la exposición de motivos, el gasto de funcionamiento del Gobierno Nacional Central pasó de estar cerca del 14,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), según las tendencias estimadas antes de la pandemia, a elevarse hasta el 17,2 % en 2025. Esta diferencia de 2,3 puntos porcentuales refleja, según el diagnóstico oficial, un incremento en el gasto corriente que no fue acompañado por una expansión proporcional de la inversión pública. En cuanto a la inversión, el documento detalla que solo ascendió marginalmente, pasando del 2,4 % del PIB en 2019 a 2,5 % en 2025. Esto, de acuerdo con el Ministerio, indica que una parte considerable de los recursos adicionales se ha dirigido principalmente a gastos de funcionamiento, transferencias y otras obligaciones, sin que esto implique un mayor impulso para la inversión estatal.

La estructura del gasto estatal también forma parte del análisis del Gobierno. En el resumen ejecutivo del proyecto, se señala que una parte importante del presupuesto se encuentra distribuida en cerca de 50 fondos especiales y más de 250 transferencias. Esta fragmentación, según el Ministerio de Hacienda, podría dificultar el seguimiento de los recursos y generar condiciones para el despilfarro o la corrupción. Por ello, la iniciativa propone reducir estos gastos y disminuir los costos de funcionamiento, revisando la forma como se asignan los recursos para asegurar mayor eficiencia y evitar que la mayor carga del ajuste recaiga solo en los ingresos tributarios.

El Ministerio sostiene que, para ordenar las finanzas públicas, se requiere analizar tanto los ingresos como los gastos. Liberar recursos mediante la reducción del gasto operativo busca mejorar la distribución presupuestal sin perjudicar la prestación de servicios o los programas sociales. Este enfoque responde al incremento de las obligaciones fiscales, especialmente al aumento en el endeudamiento y el pago de intereses, que limita la capacidad estatal para financiar inversiones y prioridades sociales.

El proyecto enfatiza que el ajuste debe ser gradual y ordenado, diferenciando entre rubros racionalizables y aquellos esenciales para el funcionamiento estatal. El documento conecta esta reorganización con la programación presupuestal de los años próximos, destacando la necesidad de austeridad y ajustes en el Presupuesto General de la Nación para corregir el déficit y controlar la deuda. Según lo expuesto, la reducción de costos operativos, junto con la revisión de fondos y transferencias, es considerada una parte fundamental de la estrategia fiscal, aunque el resumen ejecutivo no especifica cifras de ahorro atribuibles exclusivamente a estas medidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone exactamente el Gobierno con la Ley de Ajuste Fiscal para reducir el gasto público?

El Gobierno plantea, según el Ministerio de Hacienda, revisar y disminuir los gastos de funcionamiento de la administración pública, así como reorganizar los mecanismos presupuestales, para optimizar el uso de los recursos estatales. La estrategia se enfoca en reducir la fragmentación presupuestal causada por múltiples fondos y transferencias y en identificar áreas donde es posible racionalizar gastos sin afectar servicios ni programas para los más vulnerables, todo ello siguiendo un proceso gradual y ordenado.

¿Cómo impacta la fragmentación del presupuesto en el gasto público y la eficiencia estatal?

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la dispersión del presupuesto estatal en cerca de 50 fondos especiales y más de 250 transferencias dificulta el monitoreo adecuado de los recursos, abriendo la puerta al despilfarro y la corrupción. Esta fragmentación, según el diagnóstico oficial citado en la exposición de motivos, complica la gestión eficiente del gasto público, lo que impulsa la necesidad de una reorganización para mejorar la administración financiera y asegurar un mejor control y uso de los fondos estatales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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