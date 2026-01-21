Así como salieron a flote detalles sobre el despido de trabajadores, expertos en psicología pusieron el dedo en la llaga sobre dos delicadas amenazas que, a pesar de la alta contratación que hay, tienen en riesgo el desarrollo de esta profesión en Colombia.

El Ministerio de Trabajo y el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) han mostrado que los profesionales del área tienen alta participación en el mercado laboral, con rangos salariales variables, según la experiencia y el sector. Así lo remarcó Adipa, plataforma de formación en psicología y salud mental.

Lo cierto es que esa organización remarcó que, aunque la empleabilidad de los egresados se mantiene entre el 60 % y el 70 %, persisten retos en la estabilidad laboral y la remuneración. La demanda de psicólogos sigue en aumento debido a la mayor conciencia sobre la salud mental y la necesidad de bienestar en empresas e instituciones.

En los últimos años, la psicología en Colombia ha transformado su ejercicio profesional impulsada por la digitalización y la Ley 2460 de 2025. El rol del psicólogo se amplió hacia un enfoque integral, con mayor autonomía y menos barreras de acceso en el sistema de salud.

La telepsicología y el trabajo en territorio se consolidaron como modelos habituales de atención, junto con el Servicio Social Obligatorio que amplió los escenarios de intervención. Este cambio estructural está redefiniendo la forma de ejercer la profesión y abrió nuevas oportunidades de estabilidad y crecimiento.

“La psicología ha ampliado su ejercicio más allá del consultorio y hoy tiene un rol clave en empresas, salud y justicia. Las áreas con mayor proyección son la psicología organizacional, la clínica especializada y la neuropsicología. También destacan la psicología jurídica y la social comunitaria por su constante demanda. Estas especialidades concentran las mejores oportunidades de estabilidad y crecimiento profesional”, señaló Albornoz.

Ante este escenario laboral hacia 2026, Adipa indicó que los psicólogos jóvenes deben asumir el cambio como una ventaja competitiva, fortaleciendo su ejercicio desde el territorio, la tecnología y la autonomía profesional.

Dominar la Ley 2460 y adquirir experiencia comunitaria les permitirá ampliar sus oportunidades más allá del consultorio tradicional. Además, especializarse en nichos críticos como neuropsicología, prevención de quienes buscan acabar con su vida o psicología forense marcará la diferencia en un mercado cada vez más exigente.

¿Qué especializaciones hay para profundizar en psicología en Colombia?

Las universidades del país, reguladas por el Ministerio de Educación Nacional, ofrecen áreas de especialización de psicología con mucha relevancia y demanda, opciones académicas fundamentales para acceder a mejores posiciones laborales y cumplir con los requisitos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Actualmente las más buscadas en el territorio nacional son:

Psicología clínica: se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales en diversos contextos de salud.

se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales en diversos contextos de salud. Psicología organizacional: especializada en la gestión del talento humano, bienestar laboral y selección de personal en empresas.

especializada en la gestión del talento humano, bienestar laboral y selección de personal en empresas. Psicología jurídica y forense: clave para el peritaje y asesoría en procesos legales y criminalísticos ante la justicia colombiana.

clave para el peritaje y asesoría en procesos legales y criminalísticos ante la justicia colombiana. Neuropsicología: estudia la relación entre las estructuras cerebrales y el comportamiento, siendo vital en rehabilitación.

estudia la relación entre las estructuras cerebrales y el comportamiento, siendo vital en rehabilitación. Psicología educativa: centrada en mejorar los procesos de aprendizaje y la inclusión en instituciones escolares.

Para elegir un programa con validez oficial, es indispensable que los interesados verifiquen el Registro Calificado a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

