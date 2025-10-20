Pizza Hut atraviesa una fuerte crisis en el Reino Unido. Este lunes 20 de octubre, la empresa DC London Pie Limited, encargada de operar sus restaurantes en ese país, se declaró en quiebra, dejando en vilo a miles de empleados y al futuro de decenas de locales.

Según medios británicos, 68 restaurantes y 11 puntos cerrarán definitivamente, lo que representa la pérdida de 1.210 empleos. Sin embargo, el golpe podría ser aún mayor, ya que otros 1.723 puestos de trabajo siguen en riesgo, pues no fueron incluidos en el acuerdo de rescate alcanzado con Yum! Brands, la compañía matriz de Pizza Hut.

¿Qué pasó con Pizza Hut?

Los problemas financieros de la cadena en el Reino Unido comenzaron a inicios de 2025, cuando su antigua controlante, Heart with Smart Limited, quebró dejando una deuda cercana a 40 millones de libras esterlinas (unos 53 millones de dólares).

En ese momento, Directional Capital intervino para evitar el colapso total, creando DC London Pie Limited para mantener los restaurantes en operación, explica Clarín.

No obstante, la medida solo logró retrasar lo inevitable. A pesar de los esfuerzos por mantener el negocio a flote, la filial no pudo superar las dificultades económicas, y FTI Consulting fue designada como administradora para manejar el proceso de insolvencia, añade el citado medio.

Pizza Hut sigue operando con normalidad en Colombia

Por ahora, Pizza Hut Colombia no ha emitido ningún comunicado sobre posibles efectos en el país. Expertos del sector explican que las operaciones en el mercado colombiano son independientes de las del Reino Unido, por lo que la crisis de DC London Pie Limited no tiene impacto directo en los restaurantes locales.

Aun así, la noticia representa un duro golpe para una de las cadenas de pizza más icónicas del mundo, que enfrenta el reto de mantener su relevancia en medio de una competencia feroz y un consumo cada vez más fragmentado.

