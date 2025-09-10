Cuisinart, reconocida por sus pequeños electrodomésticos de cocina, ha identificado a Colombia como un mercado estratégico en su crecimiento regional.

El país representa el 36% de sus ventas en Latinoamérica y, junto con México, Brasil y Chile, es uno de los mercados más relevantes. La compañía proyecta un crecimiento del 47% en 2025, muy por encima del promedio regional, gracias a una inversión del 23% de sus ventas en marketing, distribución y alianzas.

Uno de los pilares de esta expansión es su alianza con Pepe Ganga, que permitirá abrir 44 espacios “shop in shop”, los cuales ya representan el 32% de sus ventas locales.

Estos puntos físicos buscan ofrecer experiencias inmersivas y acercar la marca a los consumidores, mientras que el comercio electrónico también será central, con una participación esperada de entre 57% y 63% de las ventas en 2025.

Cuisinart apuesta por la innovación en categorías clave como cafeteras espresso, freidoras de aire, hornos multifunción y licuadoras, destacando en diseño, durabilidad y funcionalidad.

Aunque reconoce desafíos como inflación y devaluación, la compañía confía en el dinamismo colombiano y en el crecimiento del consumo aspiracional, posicionando al país como plataforma clave para consolidar su liderazgo regional.

