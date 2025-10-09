En Colombia, Halloween ya no solo es sinónimo de dulces, fiestas y maquillajes, sino también de una nueva oportunidad de negocio: la venta de disfraces usados. Lo que antes se consideraba un gasto pasajero, hoy se ha convertido en una forma rentable y sostenible de ganar dinero extra.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Negocios que se pusieron buenos en Colombia: sirven para traer productos desde Estados Unidos)

Según cifras de Fenalco, el 73 % de los colombianos celebra esta fecha y más del 70 % planea disfrazarse. Sin embargo, la mayoría de los atuendos se usan una sola vez y terminan guardados por años en el clóset.

Este hábito ha impulsado el auge de plataformas digitales de compraventa, donde cada vez más personas optan por revender sus disfraces en lugar de dejarlos olvidados, explica Forbes.

Lee También

De acuerdo con datos de GoTrendier, durante octubre y noviembre de 2024 se vendieron 4.553 disfraces usados, significando más de 159 millones de pesos. Los disfraces infantiles encabezaron las ventas con cerca de 3.000 unidades, seguidos por los de mujer con 1.400.

Halloween / Getty

Este comportamiento refleja un cambio cultural en el consumo. Cada vez más colombianos están viendo en la reventa una forma de recuperar parte de la inversión, especialmente en una época del año en la que los gastos suelen aumentar. Y no es para menos: el 42 % de los colombianos gasta menos de $200.000 en su disfraz, según estudios recientes del sector. Comprar o vender de segunda mano no solo permite ahorrar, sino también reducir el desperdicio textil.

Lee También

Más allá de los números, la tendencia también representa un impulso para la moda circular, un modelo de consumo que busca extender la vida útil de las prendas y reducir su impacto ambiental.

En este sentido, Halloween se convierte en una oportunidad perfecta: los disfraces —de alta rotación y bajo uso— pueden circular entre múltiples usuarios sin perder valor.

Además, el proceso es seguro y sencillo. Las plataformas verifican a los vendedores y facilitan el pago de manera digital, lo que permite que cualquier persona pueda publicar sus prendas y generar ingresos sin intermediarios.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.