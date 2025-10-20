Hornitos, reconocida cadena de panaderías con 45 años de trayectoria en Bogotá, presentó su nueva apuesta Hornitos Contigo, un formato de cafés de paso con el que busca adaptarse al ritmo acelerado de la ciudad y ampliar su presencia en la capital.

Su gerente general, David Parra, dijo a La República que este nuevo modelo ofrecerá productos tradicionales de panadería y pastelería con la misma calidad y precios que los locales familiares, pero con un enfoque más funcional, ideal para clientes que buscan rapidez y conveniencia.

Actualmente, la compañía cuenta con 25 puntos de venta, de los cuales 24 son del formato familiar y uno ya corresponde al nuevo modelo Contigo, inaugurado en agosto.

En las próximas semanas abrirán una segunda tienda en la Carrera 15 con Calle 97, y para 2026 planean tres nuevas aperturas: una del formato tradicional y dos del nuevo concepto, añade ese medio.

Hornitos también está innovando con una línea de comidas listas para preparar, que incluye desayunos, sándwiches, pancakes y wraps, disponibles inicialmente solo en el formato Contigo.

En cuanto a expansión, la marca busca fortalecer su presencia en localidades como Kennedy y Antonio Nariño, y llegar a Usaquén, consolidándose como una de las panaderías más emblemáticas de Bogotá.

Cuántos años tiene Hornitos en Bogotá

Hornitos nació en Bogotá hace más de 45 años como un emprendimiento familiar fundado por Bernardo Parra, con la idea de ofrecer productos de panadería y pastelería artesanal elaborados con ingredientes frescos y de alta calidad.

Su primer local se abrió en el norte de la ciudad y rápidamente ganó reconocimiento por su pan tradicional, sus almojábanas, milhojas y el clásico pan rollo, productos que se convirtieron en símbolos de la marca.

A lo largo de las décadas, Hornitos ha mantenido su esencia artesanal, combinando tradición con innovación. La empresa creció de forma sostenida hasta consolidar 25 puntos de venta en Bogotá, la mayoría en formato familiar, donde ofrece panadería, pastelería y comidas típicas.

Actualmente, la compañía está dirigida por David Parra, hijo del fundador, quien ha impulsado un proceso de modernización y expansión. Bajo su liderazgo, Hornitos ha lanzado Hornitos Contigo, un nuevo formato de cafés de paso diseñado para atender a consumidores que buscan productos de calidad con atención rápida.

Este modelo representa la evolución de una marca que ha sabido adaptarse al estilo de vida urbano, manteniendo su compromiso con el sabor, la frescura y el servicio que la han posicionado como una de las panaderías más queridas de Bogotá.

