En enero, las utilidades de los 30 bancos existentes en el país crecieron 75% frente al mismo mes de 2025, pasando de $696.723 millones a $1,2 billones, lo que representa un aumento de $521.890 millones. Este desempeño evidencia una recuperación importante del sector tras un año anterior más débil.

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El crecimiento estuvo impulsado principalmente por tres entidades que concentraron la mayor parte de las ganancias: Bancolombia, con utilidades por $498.210 millones; Davivienda, con $166.955 millones; y Banco de Bogotá, con $124.784 millones.

A estos les siguen Banco GNB Sudameris y Citibank, completando el grupo de mayor rentabilidad.

Otras entidades también reportaron resultados positivos, como Bbva Colombia, Banco Agrario y Banco de Occidente, lo que refleja un buen comportamiento general del sistema.

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Sin embargo, cuatro bancos registraron pérdidas: Banco Pichincha, Bancoomeva, Davibank (antes Colpatria) y Lulo Bank, aunque en varios casos estas pérdidas se redujeron frente al año anterior.

El informe también destaca que algunas entidades que antes estaban en números rojos lograron recuperarse.

En general, el sector muestra señales de fortalecimiento, eficiencia operativa y una tendencia positiva que podría consolidarse a lo largo de 2026.

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