El ministro de Hacienda, Germán Ávila, salió a desmentir de manera tajante las versiones que aseguraban que el Gobierno estaría evaluando aumentar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) del actual 4×1.000 al 5×1.000. Según explicó, esta información surgió a partir de un documento falso que comenzó a circular en redes sociales y que fue presentado como un supuesto borrador de un decreto de emergencia económica.

La polémica se encendió luego de que se filtrara un texto en el que se planteaba, a partir de 2026, elevar el impuesto que grava las transacciones bancarias, junto con otros tributos temporales para enfrentar el déficit fiscal. Sin embargo, Ávila fue enfático en que ese documento no corresponde a ningún trabajo del Ministerio de Hacienda ni refleja decisiones que estén siendo consideradas por el Ejecutivo.

“El Gobierno no ha considerado el establecimiento del 5×1.000. Se trata de información falsa contenida en un documento que no corresponde al trabajo del Ministerio de Hacienda”, aseguró el ministro en entrevista con La FM. Con esto, buscó llevar tranquilidad a los ciudadanos, pues el 4×1.000 es uno de los impuestos que mayor inquietud genera por su impacto directo en el uso cotidiano del sistema financiero.

El jefe de la cartera de Hacienda explicó que difundir ese contenido como un borrador de decreto de emergencia económica generó una alarma injustificada, especialmente entre usuarios del sistema bancario y sectores productivos que dependen de la liquidez diaria.

Aunque el incremento del 5×1.000 fue descartado de plano, el ministro sí confirmó que el Gobierno analiza otras medidas tributarias. Una de las principales es un ajuste al impuesto al patrimonio, bajo un esquema que, según Ávila, sería claramente progresivo y protegería a los sectores medios. La propuesta contempla que hasta 2.000 millones de pesos no se pague este impuesto, incluyendo la vivienda habitual.

A partir de ese umbral, las tarifas serían escalonadas así:

De 2.000 a 3.600 millones: 0,5 %.

De 3.600 a 6.000 millones: 1 %.

De 6.000 a 12.000 millones: 2 %.

De 12.000 a 100.000 millones: 3 %.

Más de 100.000 millones: 5 %.

“Este es un esquema absolutamente progresivo del impuesto al patrimonio”, sostuvo el ministro.

Otro frente que estudia el Ejecutivo es un mayor aporte del sector financiero. Ávila explicó que, debido a las utilidades significativas que ha registrado este sector en los últimos años, se evalúa aumentar la sobretasa del 5 % actual al 10 %. Cabe recordar que esta contribución ya había sido incrementada en la reforma tributaria de 2023, cuando pasó del 3 % al 5 %.

Con estas medidas, el Gobierno espera recaudar más de 4 billones de pesos, recursos que, según el ministro, se destinarían a inversión social. Ávila también defendió que la deuda no debe ser el principal instrumento para equilibrar las finanzas públicas y recordó que el Gobierno ya ha realizado recortes por 14,3 billones de pesos entre aplazamientos y reducciones del gasto.

Finalmente, el ministro explicó que la declaratoria de emergencia económica se sustenta en varios hechos sobrevinientes, como decisiones recientes de la Corte Constitucional que obligan a invertir de manera inmediata 3,3 billones de pesos en la Unidad de Pago por Capitación, nuevas amenazas de orden público asociadas al uso de drones y desastres naturales recientes. En medio de este panorama, a pesar de la necesidad de dinero del Gobierno, asegura que no está sobre la mesa ningún aumento del 4×1.000 al 5×1.000.

