Independiente Santa Fe continúa adelantando su renovación de cara a la temporada 2024. Una gran cantidad de futbolistas no continuarán en el proceso comandado por Pablo Peirano, entre ellos está Éver Valencia, extremo que llegó procedente del Independiente Medellín a mediados de año y cumplió con actuaciones destacadas.

En diálogo con El Vbar Caracol, Valencia, de 26 años, dio detalles de cómo se definió su salida del cuadro capitalino, manifestó su agradecimiento por los últimos seis meses y reveló qué viene para su carrera deportiva.

(Vea también: América le habría sacado del bolsillo un fichaje a Independiente Santa Fe para 2024)

Asimismo, el futbolista llanero explicó la polémica situación que ocurrió con la nómina faltando una fecha para finalizar el todos contra todos, justo cuando el presidente Eduardo Méndez optó por darle vacaciones a varios integrantes del plantel. Según Valencia, esta situación tuvo gran influencia en su salida.

Salida de Santa Fe: Un poco sorprendido porque con mi familia estábamos contentos en la ciudad, pero son cosas que pasan en el fútbol… Después de las cosas que pasaron y uno analizando y después de conversar con el cuerpo técnico, se tomó esa decisión. Desde el momento en que tomaron la decisión de mandarlos a unos de vacaciones faltando un partido, desde ahí empezó uno a dudar.

No entraba en el plan del entrenador: Entiendo y pienso que es un tema de gustos, el fútbol es de gustos. A una persona le gusta un jugador a otra no, entonces por ahí radicó la decisión… Mi salida fue algo bien hecho, en el sentido de que no había un gusto, entonces con el presidente cuadramos todo, fue muy tranquilo. No tuve problemas con Santa Fe. Todo el mundo habla de los procesos, quizás cuando se cambia tanto y no hay continuidad es un poco complicado, digo yo. Cada quien sacará su punto de vista.

(Lea también: Santa Fe quiere pasar página del fracaso en 2023 y pone el ojo en jugador del Medellín)

Vacaciones adelantadas: No sé si estuvo mal o bien. Conmigo en Santa Fe se comportaron muy bien, a la altura, no tengo quejas ni reproches de estos 6 meses, antes estoy agradecido por como se dio todo. Son decisiones que se toman, uno analiza y lo ponen a dudar a uno, entonces cuando hay dudas uno mejor busca un lugar en donde quizás no haya eso.

Futuro deportivo: Hoy en día cuento con el privilegio de estar libre y así negociar con el interesado…Estamos mirando opciones, vamos a ver en cuál nos acomodamos y vemos sea viable para seguir creciendo… Hay posibilidades en Colombia, que nos agradan y también hay una de afuera. Esperemos que estos días se llegue a un acuerdo. Gracias a Dios cuento con mi pase y buscamos quién nos apunta, quién quiere seguir potenciando a Éver Valencia, alguien que quiera invertir con un proyecto serio y estable. Con mi familia buscamos estabilidad, durar bastante tiempo y seguir creciendo.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.