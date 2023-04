Lo que pasó en el partido entre Nacional y América fue la explosión de una ‘olla a presión’ que llevaba ‘pitando’ hace muchas semanas. El inconformismo de ‘Los del sur’, y de otra parte de la afición, es con Mauricio Navarro, Benjamín Romero y Carolina Ardila. Esto fue lo que pasó en la noche del domingo.

El que más ha puesto la cara en este asunto es el actual presidente del equipo, quien ha señalado las solicitudes, para muchos insólitas, que hacen los barristas. Entre ellas, la que más ha molestado es la solicitud de dinero por varias razones.

Aunque ‘Los del sur’ ya le respondieron, la verdad es que esto no es algo reciente, sino una rencilla que viene desde el 2018. Durante cuatro años estuvo en la oscuridad porque Navarro no era el presidente, pero desde que asumió el cargo ha tomado decisiones que no les gustan a los aficionados.

Macnelly Torres: primera pelea entre Mauricio Navarro y ‘Los del sur’

El jugador barranquillero es ídolo del equipo ‘verdolaga’ y siempre tuvo una muy buena relación con la afición, especialmente con los barristas. En 2018, Nacional fue a jugar en la Florida Cup y al volver de ese torneo amistoso en Estados Unidos, se conoció que Macnelly Torres iba a salir del equipo.

El jugador estuvo seis meses más y a mitad de año se fue para el Cali. Fue estando afuera de Nacional que decidió contar que fue Mauricio Navarro, que para ese momento era parte de la junta directiva del equipo, quien le había comunicado que debía salir del equipo.

“Estuve en Estados Unidos en la Florida Cup y después de volver llegó una persona del Comité, Mauricio Navarro, supuestamente en la función de una reunión para mí y me dice que buscara un equipo y que tenía que buscar un equipo que diera un dinero para salir en préstamo y es la opción que ellos me dan…. Imagino que es en conocimiento de la directiva y por eso me entero que no soy tenido en cuenta y no estoy en planes del cuerpo técnico”, contó Macnelly en Caracol Radio.

Desde ese momento, la afición puso entre ojos ese nombre que en 2022, luego de tres administraciones, fue anunciado como presidente del equipo. El día que se presentó frente a los medios de comunicación, Mauricio Navarro respondió a la pregunta de si realmente había sacado a Macnelly Torres.

“Es un tema de hace cuatro años, que no creo que venga al caso tener que volver a hablar sobre eso. Macnelly en su momento, jugador al que yo respeto mucho, fue ídolo de la institución e ídolo mío. Canté goles de Macnelly. Recuerdo goles en clásicos. Lo respeto y lo considero una persona que admiro y aprecio. En su momento, yo tengo mi versión diferente a la de él. Cuando un jugador ve la posibilidad de salir, pues uno simplemente tiene la obligación de decirle que sea un negocio beneficioso para las partes. Eso fue simplemente lo que quisimos manejar. Se malinterpretó. Yo no saqué a Macnelly del club. De hecho Macnelly siguió en el club. ¿Dónde yo voy a pedirle plata a un jugador? Nunca pido plata. Ese es un tema ya del pasado. Estoy seguro que si al señor Macnelly se lo preguntan o estamos juntos en algún momento, él lo va a entender así y lo vamos a superar”, dijo en rueda de prensa. Este es un resumen hecho por Radio Múnera sobre el caso.

Mauricio Navarro, salpicado en la salida del ‘Arriero’ Herrera de Nacional

Aunque todavía no era presidente del equipo, a este antioqueño también lo señalaron de ser el hombre que no permitió la continuidad de dos personas que fueron importantes para Nacional en 2022: ‘Arriero’ Herrera y Giovanni Moreno.

Aunque ninguno de los dos mencionó el nombre del actual directivo del verde, por las declaraciones que dieron en algún momento, los hinchas pensaron que sí se trataba de Mauricio Navarro.

En una rueda de prensa, luego de que Nacional fue campeón, Giovanni Moreno contó cómo fue menospreciado Hernán Darío Herrera en una oportunidad por un directivo del equipo. Luego, el mismo técnico contó la situación, pero nunca mencionaron nombres.

“Cuando Gio dice que me mandaron a caminar a la plaza Botero es porque hice un reclamo a una persona de Nacional. Me dijo que, si no le gustaba así, por la plaza de Botero hay mucha gente caminando. No sabía que esa persona es ahora el campeón con Nacional ahora, entonces, sigamos caminando por la plaza de Botero. Fue un dolor muy grande cuando escuché esa frase, pero bueno, son cosas que le pasan a uno, a seguir adelante”, expresó el técnico.

Luego de esas palabras, a Giovanni Moreno no le renovaron el contrato y su actividad futbolística en el fútbol colombiano llegó a su fin. En ese momento, el jugador también mostró que tenía una buena cercanía con los barristas de Nacional.

Nueva pelea de presidente de Nacional, Mauricio Navarro, y ‘Los del sur’

Nacional presentó a Navarro como un hombre que estuvo en el club como dirigente deportivo desde 2009, participando “en procesos clave en la institución como las canteras de fútbol formativo, de las cuales han salido grandes referentes para el equipo y el fútbol colombiano y mundial. De igual forma, ha acompañado al equipo a nivel de comités técnico y administrativo del equipo profesional”. Además, en su presentación, dijeron que “desde 2016 hace parte de la Junta Directiva de Nacional como miembro principal, demostrando un amplio compromiso, gran calidad humana y experiencia, condiciones que son prenda de garantía para liderar institucionalmente al equipo”.

Aunque en la rueda de prensa llegó diciendo que quería tener una buena relación con la hinchada y que la idea era “tener una administración de puertas abiertas”, las decisiones financieras han hecho que los hinchas lo vean como una persona que está en contra del club.

Lo sucedido antes del partido de Nacional y América se venía postergando desde el primer partido del año. Aunque Mauricio Navarro dice que todo es porque ellos decidieron dejar de darle plata a los líderes de la barra brava, ellos argumentan otras razones.

Según uno de los líderes del equipo, nunca han recibido dinero del club, aunque sí han hecho colaboraciones en las que antiguos directivos han querido participar para crear un mejor marco para el espectáculo.