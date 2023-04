Tras los incidentes presentados ayer en la tribuna sur del Atanasio Girardot, la barra de ‘Los del sur’ fue la principal señalada por el periodismo y los mismos directivos de Nacional. En entrevista con Win Sports, el presidente Mauricio Navarro acusó a este grupo de hinchas de recibir beneficios económicos por parte del club.

Esto generó una controversia en el país, pues muchos periodistas salieron a poner el grito en el aire debido a que según ellos los equipos no deben tener ninguna relación con las barras.

En la noche de ayer, no hubo ninguna respuesta por parte de este grupo de hinchas, que solo hasta hoy salieron a dar su versión. Felipe Muñoz, uno de los líderes de la barra, pasó por los micrófonos de un medio de comunicación y dio su versión de los hechos.

En un primer momento aseguró que su intención fue parar la revuelta y no quitó la responsabilidad que tienen algunos integrantes de la barra. Sin embargo también fue claro al señalar al club como otro de los responsables.

“Yo intenté parar lo que estaba sucediendo. Si no tenemos la capacidad de ver un poco más allá no podemos hacer periodismo más profundo. Hay responsabilidad de algunos pelados de la barra, no nos gusta la violencia, pero no dejemos de señalar la responsabilidad de Atlético Nacional que ha actuado con desprecio y arrogancia” indicó.