Ante lo que sería la negativa de la Alcaldía de Medellín de prestar el estadio Atanasio Girardot para el juego del próximo jueves (7:00 p. m.) de Atlético Nacional, ante Melgar de Perú, una llamativa e interesante propuesta surgió en las últimas horas para recibir al ‘verde’ paisa en el torneo internacional.

La necesidad del ‘Rey de Copas’ de buscar escenario para este duelo, luego de los desórdenes en la previa de lo que debía ser el cotejo ante América, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 1 2023, llevaría a la directiva a estudiar posibles sedes para recibir este compromiso, por la Copa Libertadores.

“En Copa Libertadores, si es el caso, tendríamos que estar viajando por Sudamérica, buscando estadio, como parias“, dijo el presidente del club, Mauricio Navarro, en diálogo con ‘Mañanas Blu’, en relación con este espinoso asunto; cuyo origen es la fragmentada relación con la barra brava.

En respuesta a lo dicho por Daniel Quintero, mandatario de la capital antioqueña, quien conminó al club a pagar su propia seguridad si quiere utilizar el escenario deportivo. De lo contrario, se negará de manera rotunda a que siga siendo usado para sus encuentros en la Liga y en la Copa.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo”, manifestó el mandatario local.

Y una de las propuestas que ha surgido en las últimas horas la hizo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien ofreció el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio al onceno ‘verde’. En este campo actualmente juega en equipo Llaneros Fútbol Club, de la Segunda División.

“Con mucho gusto le ponemos a su disposición nuestro estadio Bello Horizonte Rey Pelé. Sería un honor que el Rey de Copas juegue en la capital del llano”, fue el mensaje que el gobernador Zuluaga le envió al presidente del club, Mauricio Navarro, con el particular ofrecimiento.

No obstante, uno de los aspectos a analizar con este escenario, recientemente remodelado y con capacidad para 15.000 espectadores, es si cumple o no con los requerimientos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para este fin. Aunque de entrada, el aforo no sería lío.

Las próximas horas serán cruciales para definir la respuesta de la institución sobre cuál será su sede para este choque, válido por la segunda fecha del Grupo H del evento continental. Aunque en caso de un cambio abrupto, le implicaría al club depositar una importante cantidad al visitante.

“El club que oficie de local será objetivamente responsable en caso de que un partido programado no pueda disputarse en la sede, fecha y horario establecido por la Conmebol (siempre y cuando la causa no fuese imputable al club visitante), deberá correr con los gastos adicionales”, dice el reglamento.