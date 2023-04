Siempre se ha sabido que ‘La Liendra’ es hincha de Atlético Nacional y él ha mostrado en sus redes sociales que tiene camisetas, ha ido al estadio y apoya al equipo ‘verdolaga’. Sin embargo, parece que no estaba muy enterado de la división entre la barra ‘Los Del Sur’ y los directivos del equipo, así lo mostró en sus historias.

Se supo antes del partido que el joven quindiano fue invitado por el canal Win Sports para estar en la transmisión, para los canales digitales, buscando más difusión y público de redes sociales. Pero el plan no salió como esperaban y, lo que podría ser una promoción al canal, terminó siendo un escenario negativo, por lo que dijo el mismo ‘influenciador’ en su Instagram.

‘La Liendra’ y sus comentarios sobre los disturbios en el partido Nacional – América

Cuando Carlos Mauricio Osorio (nombre real del personaje de redes) llegó al estadio Atanasio Girardot, fue recibido como una estrella y lo abordaron jóvenes para tomar fotos y grabar videos. Pero cuando empezaron los problemas en la tribuna sur, tuvo que moverse de su lugar y llegar a la zona de prensa, para alejarse del problema.

A pesar del ambiente pesado que había en el escenario deportivo, él empezó a grabar los enfrentamientos entre las autoridades y los barristas, pero sus comentarios no fueron tan acertados para la situación. En un principio dijo:

“Uy, se calentó la vuelta, horrible, y ni siquiera ha empezado el partido…. Estoy sorprendido”.

Y después de hacer una promoción de sus actividades, empezó a grabar las reacciones de su novia Dani Duke, que estaba asustada por lo que veía y con ganas de irse. “No me grabes que, de verdad, tengo miedo. Mi mamá va a ver tus historias y se va a paniquear”, dijo la ‘influenciadora’ antes de lanzarse al piso por la explosión que hubo en la zona de la pelea.

Lo más extraño es que ‘La Liendra’ se estaba riendo y decía que en esa zona no les iba a pasar nada: “Más peligro corremos si nos vamos”. Pero el clima del estadio estaba muy complicado y empezó a alarmarse: “Se prendió esto y se están viniendo hasta donde nosotros. Yo estoy acá, ya tranquila”.

Hasta ahí, había tomado todo con humor, no acorde a la ocasión, después confirmó que no tenía mucha idea de las razones del problema y volvió a hacer comentarios poco acordes al escenario. Incluso posó para fotos junto a Dani, sonriendo:

“La novia está ahí, llorando, que no la vuelva a traer acá. La próxima la meto allá, con ‘Los del sur’… A la próxima nos vamos a ‘Los del sur’… La barra es bien, si la barra está así, es por algo… La próxima nos vamos a ‘Los del Sur’, la meto para que le pongan una ‘papa-bomba’ a un lado”.

Se entendió como si estuviera excusando a los protagonistas de los disturbios, tal vez sin dimensionar la situación. Pero ante la pregunta de una persona que estaba cerca, aceptó que el plan con Win Sports no salió: “Venía invitado de Win y me sacaron corriendo, mar!>@, me iban a invitar, pero me vine corriendo. No me dio”.

La serie de videos se terminó con la triste salida del Atanasio Girardot, caminando lento, en medio de la lluvia y sin ver el clásico Nacional – América, que motivó a que lo invitaran y que no se pudo jugar por la violencia que todos vieron.