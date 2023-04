El nombre de Mauricio Navarro ha estado en boca de todos desde la tarde de ayer cuando se presentaron los problemas de orden público en los alrededores del Atanasio Girardot y en la tribuna sur. Ante los desmanes y enfrentamientos entre la fuerza pública y los hinchas de Nacional, el presidente salió a dar la cara ante los medios y exponer las razones de dicho suceso.

En la transmisión del partido acusó a la barra ‘Los del sur’ de ser los culpables de esta situación y aseguró que esto era en represalia a la decisión que tomó el club de cortar los beneficios económicos de dicho grupo de hinchas.

(Vea también: Nuevo agarrón entre barra brava de Nacional y César Augusto Londoño: “Falso”)

Sin embargo, desde la barra aseguran que es un problema que va más allá de los supuestos beneficios, los cuales dicen nunca haber recibido. Para ellos este tema tiene un trasfondo de malos manejos que vienen ocurriendo en el verde desde que se obtuvo el título 17.

Y es que desde el año anterior se viene presentando protestas en contra de la actual dirigencia. Incluso el pasado mes de diciembre un masivo grupo de hinchas llegaron hasta las instalaciones del club para rechazar los altos precios de los abonos y otras decisiones institucionales.

(Vea también: Alcalde de Medellín se fue con todo contra presidente de Nacional y le hizo advertencia)

Esto ha ocasionado que Mauricio Navarro y Benjamín Romero sean personas no gratas para gran parte de la hinchada que en reiteradas ocasiones han pedido su salida.

Ante esta tensa situación, el presidente verdolaga se pronunció y aseguró que no va renunciar.

Lee También

“Yo no voy a ser cobarde de renunciar. No he hablado mal de nadie, no le he robado a nadie. Tengo una junta directiva que me rige y estaré hasta que ellos digan. No quiero problemas con la barra, ni con nadie de la hinchada” declaró el directivo.