En medio del escándalo en el que la barra de Atlético Nacional conocida como ‘Los del sur’ está involucrada luego de protagonizar disturbios en el estadio Atanasio Girardot, Gusi revivió una anécdota que vivió como fanático de ese equipo antioqueño.

El cantante que fue recientemente mentor de ‘La descarga’ se animó a hablar de ese tema durante un espectáculo con ‘Juanpis González’, tema del que habló desde el minuto 13:20 en el canal de YouTube del comediante.

El asunto salió a relucir cuando el personaje interpretado por Alejandro Riaño le regaló un detalle de Atlético Nacional y él contó que unos fanáticos de Millonarios lo persiguieron al bajarse de un bus por llevar un atuendo verdolaga, de camino a un partido.

“Salí corriendo y estos manes [los hinchas de Millonarios] me levantaron a pata solo por tener una camiseta puesta, cosa que me parece absurda”, afirmó el intérprete de ‘La mandarina’ sobre esa agresión en su contra.

Lo cierto es que, según contó, esa no fue la única complicación que tuvo con unos fanáticos, aunque para sorpresa suya el siguiente problema lo vivió con los hinchas del propio Atlético Nacional cuando lo alentaba.

“Ese mismo día, cuando estaba en el estadio alentando al ‘Verde’ me robaron mi camiseta. De la misma barra me robaron la camiseta y me tocó irme empeloto a mi casa”, aseguró Gusi.