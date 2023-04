Después de la suspensión del partido entre Atlético Nacional y América de Cali el pasado domingo, luego de los enfrentamientos entre la barra brava del primero ‘Los del sur’ y la Policía, este lunes el Ministerio del Interior se manifestó con respecto a los hechos violentos. “Desde el Ministerio del Interior rechazamos, enérgica y contundentemente, cualquier tipo de violencia en el fútbol”, señaló el viceministro general, Gustavo García.

Desde el Ministerio del Interior se expresó el respaldo a las acciones y medidas que han tomado las alcaldías y autoridades frente a los hechos violentos que afectan el buen desarrollo de los partidos. El domingo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló que no prestaría más el estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional si no hay un acuerdo entre la barra y el club.

No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando…

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023