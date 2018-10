En entrevista con Caracol Radio, Macnelly Torres fue consultado sobre si se había arrepentido de no haber firmado con Santa Fe a principios de 2018, cuando aún estaba en Nacional.

“Ahí sí me arrepentí porque era una decisión que estaba prácticamente tomada… Me habían prácticamente sacado de Nacional y tenida todo arreglado con Santa Fe, pero me quedé 6 meses pasándola mal, entonces sí me arrepentí en su momento”, indicó.



Sin embargo, aclaró estar satisfecho de haber pasado al Cali a mitad de año: “Todo pasa por algo, este semestre apareció el Cali, me abrió las puertas, me recibió superbién y la gente conmigo tuvo una buena receptividad; hubo buen ambiente y uno debe ser agradecido con clubes como estos. Si puedo seguir acá, lo pensaría porque es un lindo club”.

No obstante, agregó que no cierra un hipotético regreso a Atlético Nacional: “Es mi casa y en donde he ganado todo. Siento un cariño especial por la institución, mi salida no se dio en las mejores condiciones y por todo lo vivido nunca le voy a cerrar las puertas. Volver es complejo porque el equipo tiene otras directrices y está cambiado con relación a la idea que había antes”.

Clic acá para escuchar la entrevista completa.