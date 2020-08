Osaka, campeona de los Grand Slam de Estados Unidos y Australia en 2018 y 2019, respectivamente, ha venido sorprendiendo a sus seguidores con las imágenes de sí misma en las que se deja ver ligera de ropa.

De hecho, varios de ellos no han aprobado su nueva faceta, ante lo cual la nipona, número 10 del escalafón internacional, reaccionó dejando claro que ya es una mujer, que no es vulgar lo que está haciendo y que no le pueden ordenar cómo vestirse.

“Solo quiero decir que me está asustando cuántas personas me dicen que mantenga mi ‘imagen inocente’ y que ‘no intente ser otra persona’”, apuntó inicialmente en su cuenta de Twitter.

Acá, el mensaje a sus detractores y sus particulares imágenes:

I just wanna say it’s creeping me out how many people are commenting @ me to maintain my “innocent image” and “don’t try to be someone your not”. You don’t know me, I’m 22, I wear swimsuits to the pool. Why do you feel like you can comment on what I can wear?

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) July 26, 2020