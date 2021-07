Mientras algunos se interesan por saber cuál es su edad verdadera o si es de Medellín o Cúcuta, otros preguntan por su vida amorosa y quién es la mamá de su segundo hijo.

Todas las respuestas a esas preguntas y las que más buscan sobre su vida deportiva, como los equipos donde ha jugado, su salario y su valor en el mercado, se pueden escuchar en este video del canal de YouTube de Pulzo:

Respuestas a las 10 preguntas más buscadas sobre James Rodríguez

Aparte de la grabación de esta nota, respondemos los interrogantes sobre la celebridad del fútbol en texto y algunos los ampliamos a continuación:

De dónde es James Rodríguez

Aunque muchos creen que es de Medellín, Antioquia, pues es uno de los sitios que más frecuenta cuando está en Colombia (en 2021 lo hizo, incluso, para celebrar el cumpleaños de su hija Salomé) y en el que vivió un tiempo, antes de ser tan reconocido, lo cierto es que el futbolista nació en Cúcuta, Norte de Santander (ver mapa).

Cómo aparece James Rodríguez en Twitch

Su usuario es jamesr1222 y allí suele transmitir sus juegos grupales de ‘Call of Dutty’, al tiempo que responde preguntas que van desde si sabe o no quién es Esperanza Gómez, a quien dijo no conocer pero la ha oído nombrar, hasta su paso por equipos como el Real Madrid, del que entre chiste y chanza comentó que ahí ya nadie lo quería.

Cabe recordar que en su debut en Twitch, donde tiene más de 133 mil seguidores y ha mostrado su versión ‘streamer’, alcanzó a decir: “Los malos también tenemos derecho a jugar”.

James Rodríguez en Instagram

Aparece como jamesrodriguez10, tiene más de 46,7 millones de seguidores y no solo postea fotos suyas y de su vida profesional. Es más, comparte varios momentos familiares, entre otros con su mamá, María del Pilar Rubio, y con sus hijos, Salomé y Samuel. También con famosos, varios de ellos futbolistas, de la talla de Cristiano Ronaldo y Falcao García, o artistas colombianos del estilo de Juanes y Karol G.

En esa red social, además, ha mostrado que no es tan pro para los bailes de TikTok como su hija Salomé y que en materia de deportes no solo es talentoso para el fútbol, sino para el baloncesto.

James Rodríguez novia

Muchos especulan que terminó con Shannon de Lima, modelo y ex del cantante Marc Anthony y el boxeador ‘Canelo’ Álvarez, pero ninguno ha confirmado esto; no obstante, hay cinco detalles que lo probarían.

En medio de ese rumor del primer semestre de 2021 también volvió a surgir la versión de que el jugador se estaba dando una nueva oportunidad con su exesposa Daniela Ospina, pues los vieron muy amistosos en el cumpleaños de su hija Salomé y luego compartieron en un yate en Estados Unidos.

Daniela Ospina, modelo, empresaria y hermana del arquero David Ospina, no lo negó ni confirmó con un sí o un no, pero sí aclaró que tenía una buena relación con el volante por su hija, que para ambos es la prioridad.

Aparte de estas relaciones oficiales, al deportista cucuteño le han surgido otras que quedaron en rumores, la modelo rusa Helga Lovekaty, la ucraniana Julia Gilas y la modelo fitness Anllela Sagra, estuvieron en esa lista de parejas no oficiales del colombiano.

Equipo donde juega James Rodríguez

Hasta la publicación de esta nota y del video, su equipo era el Everton, sin embargo, surgieron comentarios de que tras el nombramiento de Rafa Benítez como director técnico de ese club inglés, el colombiano se iría, pues no tendría tan buena relación con el entrenador.

Se llegó hasta a decir que había opción de que el jugador volviera a Real Madrid, de España, pues Carlo Ancelotti, uno de los técnicos que más lo ha consentido, se fue para ese onceno, y también se especuló que hubo una oferta del Milan, de Italia, por James con un buen salario: 6 millones de euros anuales.

Envigado, Banfield, Porto, Bayern Múnich y Mónaco, son otros de los equipos por los que ha pasado el cucuteño.

Cuántos años tiene James Rodríguez

El jugador nació el 12 de julio de 1991, lo que quiere decir que en 2021 cumplió 30 años y una de las primeras en felicitarlo por su llegada ‘al tercer piso’ fue su mamá María del Pilar Rubio.

De quién es el hijo de James Rodríguez

Una de las versiones que hay es que Samuel es producto de un alquiler de vientre y el nombre de su madre se mantiene en reserva. La otra, es que quien prestó su vientre fue Shannon de Lima.

Esa segunda teoría se reforzó en una entrevista donde Daniel Habif le manifestó a James Rodríguez que había estado en una conferencia a la que asistieron Daniela Ospina y Shannon de Lima. Sin embargo, cuando se refirió a la modelo venezolana, le dijo al jugador: “También estuvo la madre de tu hijo… Shannon” y el volante respondió con un “claro, claro”, dando por cierto lo dicho por el entrevistador.

Por qué no convocaron a James Rodríguez

Fue una de las preguntas más sonadas durante la Copa América 2021. Todo tendría que ver con una lesión de sóleo que ha atormentado al 10 en varias oportunidades y a que el jugador supuestamente no se había recuperado al 100 %.

Por lo menos esa es la versión oficial de la Selección Colombia, pero James Rodríguez la desmintió y aseguró que sí estaba listo para jugar. Eso generó todo tipo de reacciones de aficionados y periodistas, entre ellos César Augusto Londoño, que no tomó partido por ninguno, pero sí criticó tanto al técnico como al futbolista.

Ya después apareció otra versión, la del periodista Javier Hernández Bonnet, quien aseveró que una fuente le había contado que el jugador no se habría presentado a la convocatoria de Reinaldo Rueda cuando era y, por eso, el técnico lo dejó por fuera de los partidos de Eliminatorias en junio de 2021 y de la Copa América del mismo año.

“Los que venían de Europa tenían plazo para presentarse en la noche del 27 de mayo, no sucedió con James y parece ser que esa es la razón de fondo… Fuentes fidedignas nos confirman que el motivo fue que el jugador no se presentó y hoy [28 de mayo] empezaba trabajo con todos los jugadores”, fue lo dicho por Hernández Bonnet y semanas después esto volvió a tomar fuerza por una declaración del periodista Carlos Antonio Vélez.

Cuánto gana James Rodríguez

7 millones de libras esterlinas por temporada con el Everton, más de 7,8 millones de euros, era el dato que se conocía públicamente por medios como AS.

En cuanto a su valor en el mercado, hasta la publicación de esta información, estaba en 28 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, que indicó que ese no era el costo más alto que había tenido el 10, que alcanzó a valer 80 millones de euros.

Quién es el papá de James Rodríguez

Se llama Wilson James Rodríguez y también fue futbolista. Sin embargo, algunos creen que el volante es hijo de Juan Carlos Restrepo, quien en realidad es el padrastro del deportista y progenitor de la hermana del 10, Juana Valentina Restrepo, que confirmó en julio de 2021 que estaba embarazada.

Esta es una foto del volante cuando era pequeño y en la que aparece con su padre; la postal circula en Instagram: