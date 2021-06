green

Por un lado, César Augusto Londoño se mostró en desacuerdo con la forma en que Reinaldo Rueda manejó la convocatoria y desconvocatoria del jugador del Everton para los partidos de Eliminatorias de junio y la Copa América 2021.

(Vea también: Ni mis hijos son así: periodista de Caracol da palo a James Rodríguez y su rebeldía)

Su comentario, incluso, fue apoyado por su colega Óscar Rentería, con quien no suele coincidir en sus apreciaciones futbolísticas.

“A Reinaldo Rueda le falta por decirnos por qué desconvocó a James, por qué lo convocó sabiendo la lesión que tenía; uno no convoca a un jugador sin averiguar qué tiene físicamente y después lo desconvoca. Dijo que para recuperarse, pero a mí no me cabe la menor duda que entre la convocatoria y la desconvocatoria algo pasó”, comentó Londoño.

“Ese pedacito que usted dice que le faltó a Reinaldo Rueda es el que condena al técnico colombiano, porque ya está muy jugado, ya ha trabajado mucho, ya es un entrenador veterano como para cometer fallas como esa; él debió no llamar a James y punto, y todos estaríamos hablando de otra cosa. ¡Se equivocó! […] Yo no protesto porque no esté James en la Selección Colombia, Rueda está en todo su derecho de llamarlo o no llamarlo, yo he rechazado la forma como manejó la convocatoria y desconvocatoria del jugador; eso sí no me gustó y no me gustará nunca”, agregó Rentería sobre la situación que también ha involucrado a Juan Guillermo Cuadrado por una ‘pulla’.

César Augusto Londoño criticó a James Rodríguez

El periodista no solo juzgó lo hecho por el técnico de Colombia, sino la actitud de James Rodríguez (que estuvo de paseo con Mateo Carvajal) luego de que le anunciaran que no iba a estar con la ‘Tricolor’ para las Eliminatorias de mitad de 2021 y la Copa América de Brasil, porque no se encontraba bien físicamente por una lesión que lo ha atormentado por años, aunque el deportista dijo que sí.

“Para mí, lo que hizo James, primero con el comunicado y después con el ‘live’, no tiene ninguna cabida, por el lugar y el momento. Uno para referirse a una Selección Colombia, lo hace en una declaración oficial, con un periodista, en un medio, pero no en un ‘live’, con amigos, tomando vino”, puntualizó el comentarista deportivo.

Estas declaraciones de Londoño, que tiene una guapa novia, y de Rentería se escucharon en la señal en vivo de Caracol Radio, en la tarde de este lunes festivo.