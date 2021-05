green

El nuevo aplazamiento del partido entre Cali y Tolima fue el detonante para que el periodista hiciera esta propuesta cuando estaba conduciendo el programa Conexión, de Win Sports.

Según la información que dieron allí, el juego no se disputará porque los hinchas en Medellín estaban planeando manifestarse en las cercanías al estadio Atanasio Girardot, donde se iba a disputar este partido pendiente por los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Como esta misma situación ha impedido que se jueguen los partidos de Liga y que los de Copa Libertadores se disputen con tranquilidad, César Augusto Londoño hizo una propuesta con la que se evitarían los disturbios en las cercanías de los escenarios deportivos en los que se jueguen estos encuentros.

“Que se jueguen en la José María Córdova o la General Santander. Un sitio que esté totalmente militarizado y bien custodiado”, dijo el conductor del programa.

Él hace referencia a las escuelas de cadetes que hay en Bogotá. La primera es la Escuela Militar de Cadetes Militar José María Córdova ubicada en la Calle 80. La segunda es la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, en el sur de la capital, donde hace unos años hicieron un atentado.

(Vea acá: ¿Quién es la guapa novia de César Augusto Londoño?; da clases de yoga)

En esa misma tónica, y como ya era el cierre del programa, César Augusto continuó en su sondeo junto al resto de panelistas y le planteó a Hugo Illera la siguiente situación.

“No pueden abrir los restaurantes, no pueden abrir las vías, los campesinos no pueden sacar sus alimentos. ¿Usted cree que vamos a poder terminar la Liga y jugar aquí las Eliminatorias o los vándalos no nos van a dejar?“, preguntó.

El periodista barranquillero respondió que “dependiendo de como siga el golpe de Estado“, haciendo referencia al mes de manifestaciones en Colombia.

Reacción de los televidentes a estas palabras

Aunque muchas de las personas que los ven son seguidores del fútbol, algunos se pronunciaron en redes sociales por estas declaraciones de los experimentados periodistas deportivos.

Sobre la propuesta de César Augusto Londoño y la respuesta de Hugo Illera hubo televidentes que manifestaron un desagrado y así se lo expresaron en redes sociales.

Estos son algunos de los que comentaron, aunque hubo otros que lo hicieron con mucha menos decencia y utilizando palabras de grueso calibre.

Q triste César Augusto Londoño y alguna vez viste el país desde otro lado . Q se juegue fútbol así sea rodeada de militares o policías. Cómo tú dijiste alguna vez país de mierda. #conexionWin — Gabo tura (@GaboTura) May 28, 2021

Que ridiculez pensar en jugar en un estadio militarizado, que desconexión la que tienen frente a lo que pasa en el país #conexionwin — margarita vega (@margaritavega19) May 28, 2021