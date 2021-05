green

Sin clasificar a la semifinal del fútbol colombiano y terminar último de su grupo en la Copa Libertadores fue el detonante para que Eduardo Méndez hablara de a la situación actual de Independiente Santa Fe.

El máximo dirigente de los rojos contó en Win Sports que desde hace algún tiempo ha estado viajando con el plantel para analizar qué es lo que está pasando y no le gustó lo que vio en las concentraciones del equipo

Críticas del presidente de Santa Fe a los jugadores

“No iba para ver cómo jugaba el equipo sino que fui a ver el comportamiento de ellos en los aeropuertos, los vuelos, los hoteles, antes y después de cada partido. Detecté y vi muchas cosas que se deben corregir. El temor a muchas cosas llevó que se perdiera la brújula. Sé que de pronto tuvimos que tomar medidas disciplinarias que no se hicieron y lo pagamos en la competencia” comentó.

Aunque no quiso contar todo lo que vio, Méndez, quien estuvo hospitalizado cuando se contagió de COVID-19, fue franco al revelar algunas de las situaciones con las que él no parece estar muy de acuerdo y que no considera usuales, con la experiencia de más de 20 años ligado al fútbol.

“Vi jugadores que pasan el tiempo jugando atari y todo eso, cuando realmente deberían estar metidos en lo que va a pasar en el campo. Sin meterme en la creencia de nada, estaban más concentrados en la religión, en pedirle a Dios que en el entorno de un partido. Se cometen errores muy infantiles y no voy a proteger a nadie”, comentó.

Y es que él no es la primera vez que los jugadores del rojo son criticados por sus decisiones religiosas. Luego de la final que perdieron contra América de Cali, algunos de ellos posaron con biblia en mano y sonriendo en fotografías que publicaron en su Instagram, algo que no le gustó a un sector de la afición en su momento.

El presidente de Santa Fe dio un ejemplo de la desconexión de algunos jugadores con la situación actual del equipo, pues hace unos días uno de ellos publicó una foto con la camiseta de River, luego de haber protagonizado un papelón en la Copa Libertadores, que fue criticado hasta por sus colegas del Junior.

“Cosas tan simples como lo de Auli Oliveros. Tiene las mejores condiciones, pero le dio por sacar una foto con la camiseta de River Plate. Él pidió excusas, pero nunca pensó las consecuencias que le podría traer. Ya las dialogué con el técnico y se van a tomar decisiones sobre la nómina”, comentó.

“El temor a muchas cosas llevo al equipo a que perdiera la brújula, se cometen cosas muy infantiles y no voy a salir a proteger a nadie”, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe ⚽🦁 #PrimerToque pic.twitter.com/ECdK1ZQoUm — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) May 27, 2021

Presidente de Santa Fe confirmó continuidad de Harold Rivera

Con un trabajo de 18 meses, algunos aficionados pedían final del ciclo del entrenador en el rojo de Bogotá, pero el máximo dirigente de los rojos señaló que confía en el proceso que ya los llevó a una final de la Liga en el 2020.

“Hemos venido hablando con el técnico. No la última semana, sino los 18 meses que hemos trabajado juntos. Él con su plena autonomía tiene la libertad para hacer lo que le corresponde y soy partidario de los procesos. Pienso que este debe continuar y los resultados van a llegar”, expresó.

Eduardo Méndez señaló que sí hay jugadores que saldrán del equipo, de los cuales ya se conocen tres, y que él está adelantando las negociaciones para traer a las incorporaciones con las cuales reforzará el plantel para el segundo semestre del 2021.

Estas son las palabras del presidente de Santa Fe sobre Harold Rivera: