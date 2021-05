green

Jorge Luis Pinto, Hernán Darío Gómez, Eduardo Pimentel, Fernando Castro y, recientemente, Eduardo Méndez son algunos técnicos y dirigentes que han levantado el tierrero en alguna ocasión. Sus opiniones y reacciones han dado de qué hablar.

(Vea también: Hernán Darío Gómez: por qué le dicen ‘el Bolillo’, su mayor miedo y más curiosidades)

‘El Bolillo’ vs. Jorge Luis Pinto

Para nadie es un secreto que las formas de ser de los dos técnicos pueden ser enérgicas. Ambos son dos entrenadores con gran experiencia y han conseguido logros deportivos importantes como ir a una Copa del Mundo.

Sus temperamentos explotaron en un partido entre la Selección de Panamá (dirigida por Gómez) y la Selección de Honduras (dirigida por Pinto). Después de discutir por varias acciones arbitrales, los dos técnicos se encontraron en el campo. Lo curioso fue que la conversación comenzó aparentemente bien, pero terminaría en un altercado; incluso ambos tuvieron que ser separados para que el hecho no pasara a mayores.

En rueda de prensa, Pinto no dio muchos detalles, pero ‘el Bolillo’ sí: “Yo nunca he tenido un problema con él. Yo me le arrime por las buenas a hablarle. Le dije que no molestara tanto al árbitro. No puedes ir al Mundial con esa manera de ser”. Gómez añadió cuál fue la respuesta de Pinto: “Yo me estoy desquitando por el ‘robo’ que Panamá le hizo a Honduras”.

En el siguiente video, del canal de YouTube de TUDN USA, verá el momento mencionado:

‘Pecoso’ Castro vs. Fabián Vargas

Fernando ‘el Pecoso’ Castro es un personaje que ha acostumbrado a dar declaraciones particulares; unas explosivas y otras con un tono de broma, como cuando hizo referencia a Amparo Grisales.

Recientemente, Castro fue el centro de atención, pero no por afirmaciones de él, sino de Fabián Vargas, a quien dirigió en América de Cali. El ahora panelista de ESPN se refirió a ‘el Pecoso’ de la siguiente forma:

“Dices: ‘No quiero volver al fútbol, no quiero entrenar más, no le quiero ver la cara más a este señor, me quitó el amor por el fútbol. Te lleva al desespero”, comentó Vargas.

¡DECLARACIONES FUERTES! Fabián #Vargas: “Un técnico me quitó las ganas de jugar” ¿Cuál fue el entrenador que casi termina con la carrera del panelista? Opina con el #ESPNFColombia. pic.twitter.com/i0Ci7lmbWk — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 28, 2021

A esto respondió Juan Carlos Conde, preparador físico del cuerpo técnico de América por ese tiempo, en Blog Deportivo de Blu Radio: “Uno no puede salir a hacer comentarios de las personas, lo que ocurre en la cancha se queda ahí. Salir a hablar mal no es bueno”. Además, agregó que le contó a ‘el Pecoso’ sobre las declaraciones de Vargas y este le respondió: “¿Quién es ese?”.

Eduardo Pimentel en Twitter

El directivo del Boyacá Chicó acostumbra a expresarse a través de Twitter. Muchos de sus comentarios son controversiales. Por ejemplo, cuando su equipo jugó contra Millonarios y hubo varias acciones discutidas como un penal a favor de los ‘Embajadores’:

“Se inventa un penal inexistente a favor de Millonarios como cada fin de semana lo hacen sistemáticamente contra el Boyacá Chicó”, dijo Pimentel.

Q el juez Nicolás gallo sea árbitro FIFA es sin duda un ADEFECIO y UNA GROSERÍA para el fútbol colombiano.

Aquí se inventa un penal inexistente a favor de Millonarios como cada fin de semana lo hacen sistemáticamente contra el B Chico. pic.twitter.com/BGeBqAb7Bo — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) March 5, 2021

No obstante, de fútbol no es lo único de lo que habla. En los últimos días se refirió al alcalde Jorge Iván Ospina y a los recientes disturbios en Cali: “Cuando un alcalde o gobernante de turno (Jorge Iván Ospina) se hace el loco y no responde al llamado desesperado de los caleños para hacer cumplir la ley, es ahí donde el presidente debe invocar la figura de conmoción interior para reemplazarlo”.

Cuando un alcalde o gobernante d turno @JorgeIvanOspina c hace el loco y no responde al llamado DESESPERADO d los CALEÑOS para hacer cumplir la ley,es ahí donde el PRESIDENTE debe invocar la figura de CONMOCION INTERIOR,para remplazarlo y poner orden y autoridad en la ciudad. — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) May 10, 2021

Eduardo Méndez sobre River Plate

El presidente de Independiente Santa Fe fue blanco de críticas en las últimas semanas, por haber dicho que River Plate era el “consentido” de la Conmebol. Esto ocurrió cuando el club ‘Cardenal’ tuvo que cambiar de sede para jugar su partido de local contra el equipo ‘Millonario’, así lo dijo en TyC Sports.