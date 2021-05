El funcionario aseguró en Blu Radio que no hay garantías para realizar el partido entre el Deportivo Cali y Tolima por la Liga BetPlay debido a la difícil situación de orden pública que presenta el departamento del Valle de Cauca en el marco del paro nacional, que completa 13 días.

“Tuve una reunión con el Comité Local de Fútbol donde participó la Dimayor y ellos como que no han entendido la dimensión de la película. No entienden la gravedad de lo que está pasando aquí. No es momento para fútbol”, precisó.