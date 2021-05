green

Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, concedió una entrevista con el Canal TyC Sports, en donde le preguntaron por el partido de Copa Libertadores que jugarán frente a River Plate en Paraguay, el jueves, y cuya sede se cambió a última hora debido a las manifestaciones en Bogotá.

“Ustedes saben que River es un equipo importante, un equipo consentido y querido por Conmebol, y por lo tanto ahí teníamos una desventaja también”, comentó el dirigente, que había propuesto que para este encuentro se invirtieran las localías.

Si bien hubo panelistas del programa ‘Presión alta’ que aplaudieron lo dicho por Méndez, otros no compartieron sus palabras y lo increparon al decir que River no estaba en la obligación de cambiar de localía, ya que lo sucedido en Colombia es ajeno a la pretensión del equipo.

“Yo simplemente estoy diciendo que se propuso. River no tenía ninguna obligación, y Conmebol aceptó la posición de River, me imagino, y por eso no hubo cambio de localía”, insistió Méndez, aunque aclaró que su intención no era la de “generar polémica”.

Pero las palabras del dirigente de Santa Fe, equipo que marcha tercero con un punto en el grupo D, no cayeron muy bien en Argentina y mucho menos en la Conmebol, que anunció que investigará de forma disciplinaria estas declaraciones.

El directivo lo confirmó en diálogo con ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, en donde dijo que le “toca guardar silencio” y que por ahora prefiere no hablar de ese tema.

“No sé. Me han comunicado de la apertura de una investigación disciplinaria, voy a leerla, no sé de qué se trata aún […] por lo tanto prefiero entrar en silencio mientras aclaro con las autoridades deportivas la situación”, reiteró.

Presidente de Santa Fe y su crítica a River Plate, previo a juego por Copa Libertadores

En este fragmento de la entrevista con TyC Sports, se escucha cuando el directivo dice que River es un “equipo grande y querido por la Conmebol”.