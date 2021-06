Eso no solo lo han manifestado los hinchas en redes sociales, sino que medios como Caracol Radio lo han mencionado. Es más, en el programa ‘A vivir que son dos días’, de esa emisora, este lunes festivo el periodista Andrés López agregó: “Lo que dijo Cuadrado después del partido también fue incendiario”.

El comunicador utilizó el “también” porque en la emisora segundos antes estaban hablando y cuestionando las controvertidas declaraciones de James Rodríguez en un ‘live’ en contra de Reinaldo Rueda, director técnico de Colombia que lo desconvocó de la Copa América.

Por eso, y por la supuesta pelea que hubo en los camerinos de Colombia hace unas semanas antes de que se fuera el técnico Carlos Queiroz y que involucró al ‘10’, es que algunos sintieron que lo dicho por Cuadrado sobre la unidad en la ‘Tricolor’, ahora sin el jugador del Everton, fue una pulla para su colega.

Adriana Giraldo, del mismo programa de Caracol, también quiso opinar sobre el tema, pues se ha declarado seguidora del cucuteño.

“En todo caso, como el fútbol es diverso, yo sí sigo extrañando a James”, fue lo primero que aseguró la locutora, y, enseguida, cuando ya estaban en el tema de la que dicen fue la indirecta del nacido en Necoclí al cucuteño, ella dijo que había una frase para definir esa situación.

“Hay un dicho paisa, muy agresivo, pero me acordé de él, yo no se lo estoy diciendo: ‘No lamba que en la olleta hay más’”, afirmó la periodista, pues algunos han sentido que las palabras de Cuadrado no solo fueron una pulla a James, sino una declaración de apoyo o, como popularmente dicen, de ‘cepillo’ al técnico Reinaldo Rueda.