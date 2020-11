green

En la tarde de este jueves, Javier Hernández Bonnet aseguró en ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio que James Rodríguez y Luis Fernando Muriel tuvieron una pelea en Barranquilla, durante la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que el equipo nacional cayó goleado ante Uruguay.

Además, dio detalles de cómo se habría dado dicho encontrón, entre los dos jugadores. “Muriel apercolló a James”, dijo en parte de su relato.

Por eso, ante la mención de su nombre en los inconvenientes internos de Colombia, James reaccionó y en un comunicado expresó que esas versiones de prensa no son ciertas. Además, advirtió que acudirá a instancias judiciales para mantener limpio su nombre.

Minutos después, el periodista se tomó unos minutos en la emisora para, en primer lugar, destacar que el volante del Everton no guardara silencio ante tan delicada situación, y luego habló sobre la desmentida del jugador a su información: “Tendrá que demostrar ante la realidad, demostrar que eso no existió porque hay testimonios muy serios que guardamos frente a una noticia tan delicada”.

Hernández Bonnet expresó que reveló los nombres para ser justo con los jugadores que no estuvieron en la supuesta pelea y cuyos nombres resultaron salpicados como Lerma y Cuadrado, entre otros, pero que al mencionar a James, él “está en todo su derecho de hacer cualquier reclamación, sea de tipo personal, amistosa o jurídica”, e insistió:

“Nosotros tenemos toda la posibilidad de responder por lo que decimos a través de las fuentes y, si se va el asunto mas allá, de las evidencias testimoniales que se dan dentro del mismo grupo de jugadores de la Selección Colombia”.

El periodista afirmó que no solo se informó con fuentes sino con documentos y “tres personas al interior de la Federación” Colombiana de Fútbol: “Los testimonios están en chat, yo los tengo en chat. No tengo ningún inconveniente, no tengo ningún problema”.

Y precisó que “la Federación sabe que sí es cierto. Eran los primeros que tenían que salir a decir que no es verdad, ¿por qué no salieron?”.

Minutos después del pronunciamiento del periodista y el jugador, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que da un espaldarazo a James Rodríguez y afirma que “no son ciertas todas las versiones que aseguran que hubo enfrentamientos y agresiones entre jugadores durante los días de concentración para los partidos ante Uruguay y Ecuador”.