Este domingo, la Selección Colombia comenzó con pie derecho su participación en el torneo continental y se impuso 1-0 ante Ecuador en la fecha inaugural del grupo B, en el que Brasil venció a primera hora a Venezuela.

La única anotación del encuentro llegó en el minuto 42 de la parte inicial luego de una bonita jugada colectiva que definió de gran manera Edwin Cardona, quien fue una de las sorpresas en la nómina titular de la ‘Tricolor’.

Después de finalizado el partido, Juan Guillermo Cuadrado aprovechó el diálogo con la prensa para enviar un mensaje de unidad. No obstante, muchas personas consideran que el polifuncional jugador le envió una indirecta a James Rodríguez, que fue desconvocado para el torneo.

Cuadrado, adicionalmente, admitió que el partido frente a Ecuador no lo pudieron planificar de la mejor manera debido al poco tiempo de recuperación que tuvieron tras el compromiso contra Argentina por Eliminatorias.

James Rodríguez manifestó en redes sociales que fue “una falta de respeto” por parte de Reinaldo Rueda, entrenador del combinado ‘cafetero’, el haberlo dejado afuera de la lista de citados para la Copa América 2021.

“Otra cosa es que él te diga no cuento contigo porque no me gustas como jugador. Listo, cierro el culo y me voy. Ya está. No pasa nada”, fue una de las frases más fuertes del cucuteño para el estratega.