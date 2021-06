green

Mientras algunos consideran que el jugador colombiano del Everton hizo bien en desahogarse y sentar su posición sobre, entre otras cosas, que el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, lo desconvocara para la Copa América, muchos, especialmente periodistas deportivos, cuestionaron su actitud.

Carlos Antonio Vélez se le paró en la raya y le pidió que respetara a Reinaldo Rueda, pues para algunos sus palabras fueron groseras; Iván Mejía también se mostró en desacuerdo; y ahora Juan Felipe Cadavid le hace caer en cuenta que es muy buen jugador, pero que su rebeldía y su actitud no es la mejor.

El periodista de Caracol Radio, incluso, comparó el actuar del deportista cucuteño con el de sus hijos y aseguró que ni ellos son así de rebeldes.

“¡Qué tema terrible! Es un ‘crack’, nadie le va a quitar todo lo que hizo y va a seguir haciendo como futbolista, porque la verdad es un hombre que con la pelota en los pies es genial, pero las reacciones suyas cuando le dicen no, ¡ni mis hijos!, la verdad; Samuel es una madre, es divino, Miranda es un poco más rebelde, pero yo le digo no y ella entiende. ¿A James no se le puede decir no? ¿Está prohibido que a James los técnicos le digan no? Bueno, igual, ustedes están en su derecho de pensar que lo hizo bien”, aseguró Cadavid.

Juan Felipe Cadavid critica peleas de James Rodríguez con técnicos

El periodista de Caracol sugirió que no es coincidencia que el futbolista tenga tantas diferencias con quienes llegan a dirigirlo en diversos equipos; es más, el comunicador les quitó la responsabilidad a los entrenadores y se la echó al jugador.

“James con [Claudio] Ranieri tuvo sus líos, con [Rafa] Benítez tuvo sus liotes, con [Zinedine] Zidane se rompió la relación, con [Niko] Kovac tampoco terminó bien, y ahora con [Reinaldo] Reinaldo tampoco. Entonces, ¡ah, coincidencia! Con tantos, con todos, y siempre la culpa es de los demás, nunca de James. Aquí queda demostrado que James Rodríguez es una persona a la que no se le puede decir no y que tiene conflictos con los entrenadores por culpa de él, no por ellos”, expresó el comentarista.

Lo dicho por Juan Felipe Cadavid quedó registrado en este video de YouTube, en el que también se muestran parte de las declaraciones de James Rodríguez en el ‘live’.

Cabe mencionar que en el en vivo, el futbolista del Everton y sus colegas Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga también arremetieron contra exfutbolistas en medios de comunicación y tuvieron la respuesta de uno de ellos, de Fredy Rincón.

