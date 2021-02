green

La incursión de James Rodríguez en la red social Twitch ha dado para todo. El colombiano ha entregado declaraciones que pocas veces se le vieron a lo largo de su carrera profesional, y en las últimas horas no fue la excepción ya que dejó entrever lo que piensa de lo que fue su salida del Real Madrid y su relación con el club español.

El tema surgió durante una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo el colombiano, jugando videojuegos con algunos amigos. Durante la sesión, al ’10’ le preguntaron si evaluaba la posibilidad de retirarse en el fútbol colombiano. Rodríguez se sinceró y manifestó que no tiene en sus planes finalizar su carrera en el balompié nacional. “Yo creo que no. Ahora mismo pienso que no”, declaró tajantemente el volante del Everton.

A propósito de ese comentario, uno de sus amigos le sugirió que se retirara en el Real Madrid. Apenas escuchó eso, James soltó una carcajada y entregó una frase que causó impacto en las redes sociales.

“Ya no me quiere nadie ahí… (risas) ya no me quiere nadie ahí”, aseguró el colombiano en tono burlón, pero manifestando algo que la mayoría de sus seguidores piensan al ver que el técnico Zinedine Zidane lo descartó completamente en el tramo final de la temporada 2019-2020 y que el equipo español lo traspasó sin cobrar un solo peso al Everton, solo con el propósito de dejar de pagarle el salario alto que tenía.

Enseguida, el amigo de James le recordó que la hinchada del Madrid lo aprecia mucho así no fuera titular. El zurdo concluyó el tema diciendo: “Eso es parte del fútbol, muchachos”.

James estrenó su cuenta en Twitch el pasado lunes y no ha parado de generar momentos particulares que han divertido a sus seguidores en todo el mundo. Por ejemplo, en el primer día habló sobre Esperanza Gómez, mientras que en otra transmisión bromeó con la posibilidad de crear una cuenta en OnlyFans. El colombiano también demostró viveza para no caer en posibles burlas ante aquellos seguidores que le pidieron saludos para ‘Rosa Melano’.

