“¿El Escobar es de dónde?”, fue lo primero que le preguntó el periodista a su pareja, por lo que ella, que también es comunicadora y abogada, le respondió:

“El Escobar, claramente, es un apellido superpaisa. Mi abuelo, a quien yo no conocí, era de un pueblito de Antioquia, que es Marinilla. Él, por diferentes razones, se fue a trabajar a la costa, llegó a Calamar, Bolívar, conoció a mi abuela y de ahí nació mi padre, quien ha vivido toda su vida en Cartagena”.

Luego, añadió que ella era no solo una mezcla “paisa-costeño”, sino bogotana. “Por el lado de mi mamá, que es supercachaca, está el Fernández. Entonces, tengo una cosa como caribeña, antioqueña y rola”, comentó.

No obstante, al famoso, que tiene un nuevo perro, lo que le quedó sonando es que la mamá de su hija tiene un origen antioqueño, que aparentemente él desconocía, y, por molestarla, le dijo: “¿Del Escobar antioqueño? ¿Tú vienes siendo qué de Pablo Escobar?”.

Esposa de Juan Diego Alvira no es familiar de Pablo Escobar

“No me molestes, por favor. Cuidadito con las preguntas”, le solicitó Ana María Escobar a su amor, en buen tono y jugando, ante lo que le preguntó de si era familia del narcotraficante que fue jefe del Cartel de Medellín y dejó jugosa fortuna, y el periodista no pudo evitar reírse.

Ya después, la mujer se puso seria y le aseguró que ella no tenía ninguna relación con el fallecido narco, del que también dicen vengó muerte de Rafael Orozco. “[No soy] Absolutamente nada [de Pablo Escobar], que yo sepa”, fue su declaración.

Pero el tema no paró ahí, el presentador quiso saber si, pese a que no hay ningún parentesco, en algún momento la dueña de su corazón ha tenido problemas con su apellido. “¿Nunca te la han montado por ser Escobar, cuando sales del país?”, le preguntó, y su esposa dijo que sí, pero, por fortuna, “no ha pasado a mayores”.

“En Colombia no, porque el Escobar es un apellido común, pero fuera del país estamos estigmatizados con el tema de Pablo Escobar; creo que eso ha pasado de generación en generación y con las series que han sacado recordando a estos narcotraficantes de Latinoamérica. El apellido tiene un peso muy grande y, claro, me ha pasado muchas veces que en los aeropuertos leen el nombre y, cuando ven el Escobar, levantan la mirada para ver quién es uno. Hemos llegado a hoteles donde uno pide algo y, cuando uno firma y saben que es Escobar, le tiran a uno las cosas en la cara. Pero son cosas que no ha sido trascendentales y que uno mismo le da la importancia que quiere. Yo soy absolutamente orgullosa de mi apellido, de mis raíces y, nada, eso es lo importante. Soy colombiana, soy muy Escobar, y Escobares buenos hay infinitos”, puntualizó.

Toda esta historia se puede escuchar en el minuto 7:49 de este video del Instagram de Juan Diego Alvira con la entrevista que le hizo a su pareja: