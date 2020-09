green

Sucedió después de que Lady Noriega participara en el Reinado Nacional de la Belleza de 1991, como candidata de Córdoba, publicaron en ‘La red’, hace más de ocho años, y en ‘Se dice de mí’, hace dos.

La actriz de ‘Pasión de gavilanes’, que para ese entonces era estudiante universitaria y “modelo de desfiles y campañas publicitarias”, un día recibió la visita de dos mujeres, que también fueron candidatas del certamen de belleza, y le llevaban una razón de que Pablo Escobar quería que ella lo acompañara en una fiesta en La Catedral, su controvertida cárcel, contó la famosa en dichos programas.

“‘¿Cómo te decimos? Lo que pasa es que ‘el Patrón’ dijo que a la única que quiere conocer es a ti’”, fue lo que le manifestaron las allegadas a Lady, en palabras de ella a ‘La red’, por lo que su respuesta fue: “Yo las respeto, las entiendo, no las critico, no tengo ningún conflicto con eso, pero a mí no me parece chévere”.

Ante eso, las dos exreinas le insistieron a la también cantante e intentaron que ella se dejara deslumbrar por los lujos para que aceptara conocer al narcotraficante, que además de negociar con drogas fue señalado de decenas de asesinatos y hasta lo asociaron con una supuesta venganza de la muerte de Rafael Orozco.

“Me dijeron: ‘Ven acá al balcón, mira ese [carro] Cabriolet que está allá, puedes ir a sacar mañana uno igualito, pero con tal de que vayas a la fiesta el martes. Lady, te dan el carro y 10 millones de pesos”, recordó la artista en el espacio de chismes de Caracol, sobre la oferta que le hicieron.

Asimismo, las dos “celestinas” de Escobar, como las denominaron en ‘Se dice de mí’, le afirmaron a la famosa que su seguridad no estaba en peligro y no le insinuaron nada de que el criminal la quisiera para una relación (él tuvo varios sonados romances fuera del matrimonio y hasta aseguran que ordenó matar a una de sus amantes ‘estrato 5’). “Lady, no te va a pasar nada; él es muy chévere, lo único que quiere es conocerte, porque dice que le pareces la más divina del reinado”, le insistían, según la protagonista de la historia.

Pese a todas esas promesas, la celebridad aseveró que se intimidaba cada vez más y les reiteró a sus excompañeras del reinado que no iba a ir a donde el hoy fallecido narco, por lo que al final, su hermano explicó en ‘Se dice de mí’, que ella se ganó una “especie de enemistad” con el narcotraficante.

“A los dos y tres días volvieron y la oferta creció. Entonces, yo se lo comenté a mis papás, y lo segundo que pasó es que mi papá me tenía en el aeropuerto y me estaba mandando pa’ Miami. Me sacó de la ciudad como dos meses. Eso fue como un detonante para sacarme de Medellín y también fue como un empujón para que yo me enfocara en lo que quería lograr y hacer con mi vida. Mi mamá y mi papá se tuvieron hasta que cambiar de casa”, puntualizó Lady en el capítulo de ‘Se dice de mí’ dedicado a su vida.

Las declaraciones de la actriz de ‘Pasión de gavilanes’ (novela de la que hay más de 10 datos curiosos; uno de ellos relacionado con Lady) se pueden escuchar desde el minuto 8:50, del primer video, y el segundo 8, del segundo que subió El Espectador a su canal de YouTube, pero contiene la mencionada información de ‘La red’.