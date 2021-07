La presentadora aseguró que fue Juan Esteban Sampedro, gerente de entretenimiento de Caracol Televisión, quien la contactó.

“Me llega un día una llamada de Caracol y me ofrecen esta maravilla de formato que es ‘La voz kids’. Pregúntame cuánto había esperado un formato de estos; o sea, de verdad, era mi sueño. Juan Esteban Sampedro me llamó. […] No me lo esperaba porque, al final, yo tenía el sello de RCN muy marcado, fueron muchos años y muchos proyectos y programas, entonces, yo decía, no va a pasar. Y la verdad estaba enfocada en el tema de ‘La sala de Laura Acuña’, en lo mío, en lo digital”, afirmó la celebridad.