El modelo paisa, que participó en la edición del 2013 de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, producción del Canal RCN, contó que muchos de sus fanáticos querían sobre la relación y por eso quiso hablar de ello.

En un video de sus historias de Instagram le preguntaron por Mara Cifuentes y Bella Castiblanco y confesó que no le sorprendió “porque en su momento se compartió todo lo bonito que estaba pasando”; enseguida, añadió:

“Vine a tener esta conversación con ustedes [sus seguidores] y contarles que efectivamente eso se terminó”.

El modelo dio detalles y dijo que terminaron en buenos términos y con todo el cariño del mundo: “A las dos las amo y han sido lo mejor que me ha pasado este año”.

(Lea también: ¿Cuál es la orientación sexual de Alejandro, novio de las modelos trans Mara y Bella?)

Alejandro Betancourt también quiso aclarar que la relación no fue una mentira montada para “ganar seguidores”, añadió que no utiliza ese tipo de tácticas para “ganar fama” y no le gusta engañar a quienes siguen sus publicaciones en redes sociales.

El video fue rescatado por la revista Vea, y lo compartió junto con una foto de una sesión fotográfica que hizo con los tres modelos, cuando se conoció la historia de poliamor que duró alrededor de 5 meses:

Alejandro también detalló que tuvieron una relación de confianza y que se enamoraron; aunque no descartó volver con Bella, pues el último día que la vio se dieron un beso que le supo “a puntos suspensivos”, y continuó:

“Ahora mismo cada cual esta en sus proyectos, en sus vueltas personales, pero estoy seguro de que más temprano que tarde nos vamos a reencontrar, nos vamos a cagar de la risa y vamos a ser felices como lo éramos cuando estábamos juntos”.

Sin embargo, no dijo si las dos mujeres de la comunidad LGTBI, exparticipantes de ‘La agencia’ de Caracol Televisión, sí continúan juntas, pues en sus redes sociales mantienen la interacción y es común verlas en fotos juntas.

Estas son algunas de las imágenes que se les conoce a los 3:

Justamente, esa edición de Vea en la que se declararon pansexuales dejo este video del detrás de cámaras de la sesión fotográfica: