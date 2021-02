James Rodríguez se unió a otras estrellas que debutan en el mundo del ‘stream‘. El volante colombiano hizo este lunes su primera transmisión en Twitch y estuvo por más de dos horas jugando con sus amigos.

Disparando en ‘Call of Dutty: Warzone’ junto al futbolista Angellot Caro y otros colombianos, James David disfrutó de un tiempo de descanso y relajación en la que muchos de sus seguidores le enviaban mensajes por el chat en vivo de su canal.

Su usuario es jamesr1222 y en este primer día, según dijo, superó las 10 mil seguidores. Aunque no aseguró que lo vaya a seguir haciendo, él expresó que espera llegar al millón de personas en esta plataforma.

La media de la transmisión de Rodríguez Rubio fue de 3 mil personas, quienes le escribían muchas cosas, aunque por ser la primera vez tuvo problemas para poder controlar a esta multitud de persona. Y, como era de esperarse, aparecieron los mensajes recordando a Zidane.

El colombiano demostró una buena experticia para Warzone, que desde hace un año ha sido un éxito entre los amantes de los videojuegos en el mundo.

Aunque hubo pocos momentos para leer a su chat, cuando se dirigió a sus espectadores lo hizo para llamar a la calma para que no lo fueran a criticar tanto.

¡MODO STREAMER🤣! El colombiano🇨🇴 James Rodríguez inició su aventura de transmitir sus partidas de Call Of Duty Warzone en Twitch y antes que nada advirtió a la gente que no es muy bueno que digamos… #eSports #CafeterosXElMundo pic.twitter.com/9rVetFuG8r

También tuvo palabras para los hinchas del Everton que lo acompañaron en su transmisión:

🇨🇴“Up The Toffees” – James Rodriguez streaming Call Of Duty: War Zone on Twitch 🤣 pic.twitter.com/ZkQE1ApiN0

