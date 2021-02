green

En los últimos años, el mundo de los videojuegos se ha expandido de una forma increíble. Muchos de ellos ya no son vistos como un simple pasatiempo, sino como un estilo de vida. No solo pasa en los juegos de deportes de EA Sports, sino también en los de tiro o disparo como es el caso de Call of Duty, una plataforma de combate en primera persona.

Este último puede entrar entre los videojuegos más populares, tanto por sus atractivas características como por la variedad de contenido. Por ello, al igual que en otros países, en Colombia, ‘Call of Duty’ ha trascendido a un nivel competitivo por la gran cantidad de fanáticos que tiene.

En un diálogo con Pulzo, Steven Grisales y Wander García, fundadores de Cod Battle Colombia -organizadores de torneos de ‘Call of Duty’ en el país-, explicaron qué es y cómo nació esta iniciativa: “Gracias a la pandemia, comenzamos este proyecto. Empezamos con una serie de desafíos en los que reuníamos a pocas personas para que se enfrentaran. Salimos con 10 equipos y desde ahí la página ha crecido mucho”.

En el siguiente video se puede ver la entrevista:

¿Cómo participar en un torneo de ‘Call of Duty’?

“Nosotros dividimos la liga en dos: élite y platinum. La primera está dedicada a equipos ‘top’ que, por ejemplo, compiten desde México, Ecuador, Estados Unidos; mientras que la segunda es para equipos con un nivel inferior”, comentó Grisales.

La particularidad entre las dos ligas es que la platinum tiene más equipos que la élite. Tal y como lo señaló García, su objetivo no es solo tener a los mejores, sino también “enfocarse en que más personas conozcan este mundo competitivo”.

Los torneos son anunciados a través de la página de Cod Battle Colombia. Cuando lo hacen, ambos se sorprenden, ya que “después trabajar en temas de diseño y organizar la convocatoria, sacamos inscripciones para un período entre 20 días y un mes. Sin embargo, en una semana, tenemos casi todos los equipos ya listos y confirmados”.

¿Cómo se organiza un torneo de ‘Call of Duty’?

La elección de realizar campeonatos en este videojuego tiene una razón muy simple: antes no había una liga específica de Call of Duty, como en otros. “Arrancamos desde cero, sin saber nada de ‘stream’ o logística”, aclaró Wander.

Entre los retos más importantes que tiene una transmisión, además de comentar y narrar, están dos fundamentales que son cumplir con el reglamento y la puntualidad. Mientras más grande es la comunidad, más desafiante es la organización.

“Junto con nosotros, hay un gran grupo. Además de ser familia, también trabajamos en cosas aparte. Cuando todo empezó, teníamos cinco seguidores, ahora contamos con más de 4.500 y aspiramos tener, aproximadamente, 10.000 al finalizar este año”, puntualizó uno de los primos.

‘Call of Duty: Modern Warfare’ vs. ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’

El grupo de Cod Battle Colombia inició su proceso de organización de torneos utilizando el juego de ‘Call of Duty: Modern Warfare’. Sin embargo, con una de las últimas versiones que salió al mercado, ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’, hubo que adaptarse un poco, ya que este no gustó tanto en la comunidad.

El ‘Cold War’ es un juego mucho más corto, los mapas son más pequeños y eso lo hace mucho más rápido, pero la principal modificación es que ahora se juegan 4 vs. 4 y no 5 vs. 5, como el en Modern Warfare.

“Este juego lo han venido rediseñando y renovando debido a las críticas que han recibido por sus gráficos, su forma de correr o deslizarse, o incluso por los disparos. Poco a poco, ha sido mejorado y ahora está mucho más atractivo”, explicó Grisales.

El foco de la compañía está en impulsar esta última versión, y se espera que “se use más porque, si uno quiere avanzar en otros niveles de juegos como, por ejemplo, ‘Warzone’, tiene que desbloquear armas y otras cosas en el ‘Cold War’”.

Torneos internacionales de ‘Call of Duty’

El mayor objetivo de los dos primos es seguir afianzándose en el plano local y dar pasos grandes internacionalmente. Cod Battle Colombia se ha fortalecido tanto que “ahora tenemos los cupos para Colombia de ‘Latam’, una liga que coge los mejores equipos de cada país para ponerlos a competir”.