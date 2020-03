green

Según la información de Gizmodo, Warzone tiene dos modos de juego. El primero es Plunder, en el que los jugadores deben recolectar dinero de diferentes objetos en el mapa, completando objetivos y robando al equipo rival. Ganará el que al final de la partida tenga más “dinero”.

El segundo modo es un Battle Royale tradicional, en modalidad todos contra todos para hasta 150 jugadores. Por supuesto, y al igual que en otros Battle Royale, se podrán formar equipos de 3 jugadores para las partidas, añadió el mismo medio.

Warzone está destinado a ser independiente del juego principal y no requiere que los usuarios tengan ‘Modern Warfare’, el juego sobre el que está construido.

Además, ofrece la experiencia multijugador ya conocida por los los jugadores de ‘Call of Duty’, pero se desarrolla en un mapa enorme con otras 149 personas, dijo Engadget.

Sin embargo, requiere la instalación de la mayor parte de Modern Warfare, lo que significa una actualización de 20 GB si ya posee el juego, o una descarga de 100 GB si es nuevo en la última entrega de la franquicia.

No se requiere PlayStation Plus para jugar Warzone en PlayStation 4, pero los propietarios de Xbox One necesitarán una suscripción a Xbox Live. Vale la pena tenerlo en cuenta antes de bloquear algo de tiempo para practicar, agregó el mismo medio de tecnología, añadió el mismo medio.