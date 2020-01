El primer paso para poder usar la función Dark Theme es actualizar a la versión beta de Android 2.20.13.

Para acceder al programa beta de Google Play debe entrar en este link. Luego de esto, recibirá una actualización de la aplicación y así podrá probar el nuevo aspecto de WhatsApp cuanto antes.

En caso de que esto no le funcione, puede entrar a ApkMirror y hacer la descarga por este medio.

Si ya actualizó la ‘app’ a la versión más reciente disponible y no ve la función, haga una copia de seguridad del historial de chat y vuelva a instalar WhatsApp.

En caso de que el usuario desee, puede salir del programa de prueba en cualquier momento. Asimismo, también puede hacer uso de esta versión dentro de la aplicación pública (si está disponible).

Dark Theme Day!

Now you have the dark theme on WhatsApp beta for Android 2.20.13.

What about WhatsApp Web? 🤔

Install a browser extension and apply the Dark Theme in WhatsApp Web! 😍https://t.co/2LSpDsoazL

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2020